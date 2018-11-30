Почему «Эхо Москвы» безнаказанно вопит против России

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Для людей, не вдающихся в подробности всей информационной кухни, «Эхо Москвы» является более ли менее авторитетным медиа оппозиционного толка. Однако подобное мнение является абсолютно ошибочным.

Следует лишь ознакомиться с некоторыми материалами на сайте радиостанции, чтобы понять, какое одиозное СМИ спокойно работает против России. Следует отметить, что само по себе присутствие такого рассадника русофобии в российском медиапространстве вообще-то парадоксально. Деятельность «Эха Москвы» - это не конструктивная критика власти, а предоставление трибуны всем ненавистникам России.

Контент сайта «Эхо Москвы» составляют порочащие Россию клеветнические статьи, при этом на платформе имеется запрещенные материалы. Например, статья «Когда Украина восстановит статус ядерной державы?». Интерес представляет здесь не только грязное содержание статьи, но и источник материала. Откуда редакторы сайта взяли данный опус даже не скрывается. Текст статьи скопирован с запрещенного на территории РФ ресурса «МБХ –Медиа».

Указанное копирование подтверждает также то, что наши либералы отрабатывают западные заказы. Ведь «МБХ-медиа» принадлежит Ходорковскому – вору и убийце, сбежавшему из РФ.

«Эхо Москвы» крайне избирательно подходит к своим авторам. Все эксперты и интервьюеры – прожженные русофобы. СМИ не чурается публиковать материалы, откровенно оскорбляющие власти нашей страны. Например, в качестве эксперта по событиям в Керченском проливе редакторы ресурса пригласили министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Известно, что представитель Киева на дух не переносит Россию. Естественно, что он обвинил в произошедшем инциденте РФ, а «Эхо Москвы» выдало эту точку зрения как единственно правильную.

Если обратить внимание на комментарии, сопровождающие материалы «Эха», можно увидеть особую риторику ненависти. Редакторы сайта не заботятся о том, чтобы удалять записи, нарушающие законодательство. Например, многие комментаторы - очевидные украинские националисты, разжигающие межнациональную рознь.

При этом «Эхо Москвы» совершенно безнаказанно ведет свою грязную деятельность. Радиостанция является этаким убежищем для всех отверженных и запрещенных. Навальный и компания не просто публикуется на сайте «Эха», но и получает за это гонорары.

Главный вопрос – почему подобное СМИ вообще существует? Как им удается оставаться пространством, где закон не писан?

Если покопаться в структуре радиостанции, то все становится ясно. «Эхо Москвы» принадлежит «Газпроммедиа». То есть ресурс спонсируется организацией «Газпром», но та лишь оплачивает лицензию. Модераторами «Эха Москвы» очевидно, являются вторые спонсоры - американский Совет по вопросам вещания поддерживает не одну оппозиционную структуру в РФ. Например, спонсорство от русофобской организации получает «Радио Свободы».

Будучи связанной с такой организацией, как «Газпром», «Эхо Москвы» смогло обеспечить легальное прикрытие своей противозаконной деятельности и стало центром всех агрессивных оппозиционеров-русофобов. «Эхо» готово предоставлять свободу слова всем ненавистникам России, пользуясь деньгами организации, не имеющей к подобной деятельности никакого отношения.