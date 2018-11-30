Пятница 30 ноября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Почему «Эхо Москвы» безнаказанно вопит против России

Почему «Эхо Москвы» безнаказанно вопит против России

Пятница, 30 Ноября 2018 22:04
Почему «Эхо Москвы» безнаказанно вопит против России Фото из открытых источников

Для людей, не вдающихся в подробности всей информационной кухни, «Эхо Москвы» является более ли менее авторитетным медиа оппозиционного толка. Однако подобное мнение является абсолютно ошибочным.

  

Следует лишь ознакомиться с некоторыми материалами на сайте радиостанции, чтобы понять, какое одиозное СМИ спокойно работает против России. Следует отметить, что само по себе присутствие такого рассадника русофобии в российском медиапространстве вообще-то парадоксально. Деятельность «Эха Москвы» - это не конструктивная критика власти, а предоставление трибуны всем ненавистникам России.

  

Контент сайта «Эхо Москвы» составляют порочащие Россию клеветнические статьи, при этом на платформе имеется запрещенные материалы. Например, статья «Когда Украина восстановит статус ядерной державы?». Интерес представляет здесь не только грязное содержание статьи, но и источник материала. Откуда редакторы сайта взяли данный опус даже не скрывается. Текст статьи скопирован с запрещенного на территории РФ ресурса «МБХ –Медиа».

  

Указанное копирование подтверждает также то, что наши либералы отрабатывают западные заказы. Ведь «МБХ-медиа» принадлежит Ходорковскому – вору и убийце, сбежавшему из РФ.

  

«Эхо Москвы» крайне избирательно подходит к своим авторам. Все эксперты и интервьюеры – прожженные русофобы. СМИ не чурается публиковать материалы, откровенно оскорбляющие власти нашей страны. Например, в качестве эксперта по событиям в Керченском проливе редакторы ресурса пригласили министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Известно, что представитель Киева на дух не переносит Россию. Естественно, что он обвинил в произошедшем инциденте РФ, а «Эхо Москвы» выдало эту точку зрения как единственно правильную.

 

Если обратить внимание на комментарии, сопровождающие материалы «Эха», можно увидеть особую риторику ненависти. Редакторы сайта не заботятся о том, чтобы удалять записи, нарушающие законодательство. Например, многие комментаторы - очевидные украинские националисты, разжигающие межнациональную рознь.

 

При этом «Эхо Москвы» совершенно безнаказанно ведет свою грязную деятельность. Радиостанция является этаким убежищем для всех отверженных и запрещенных. Навальный и компания не просто публикуется на сайте «Эха», но и получает за это гонорары.

 

Главный вопрос – почему подобное СМИ вообще существует? Как им удается оставаться пространством, где закон не писан?

 

Если покопаться в структуре радиостанции, то все становится ясно. «Эхо Москвы» принадлежит «Газпроммедиа». То есть ресурс спонсируется организацией «Газпром», но та лишь оплачивает лицензию. Модераторами «Эха Москвы» очевидно, являются вторые спонсоры - американский Совет по вопросам вещания поддерживает не одну оппозиционную структуру в РФ. Например, спонсорство от русофобской организации получает «Радио Свободы».

 

 Будучи связанной с такой организацией, как «Газпром», «Эхо Москвы» смогло обеспечить легальное прикрытие своей противозаконной деятельности и стало центром всех агрессивных оппозиционеров-русофобов. «Эхо» готово предоставлять свободу слова всем ненавистникам России, пользуясь деньгами организации, не имеющей к подобной деятельности никакого отношения.

Яндекс.Дзен

Иванов Дмитрий Опубликовано в Политика   Теги Новости
 

Главное за сутки
Путин прилетел в Аргентину на саммит G20 Путин прилетел в Аргентину на саммит G20 Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в Буэнос-Айресе, где в пятницу стартует саммит стран "большой двадцатки". Российскому лидеру предстоят два напряженных рабочих дня, график главы государства в столице Аргентины расписан…
Украина запретила въезд на свою территорию российским мужчинам от 16 до 60 лет Украина запретила въезд на свою территорию российским мужчинам от 16 до 60 лет Гражданам Российской Федерации мужского пола, возраст которых находится в диапазоне шестнадцати - шестидесяти лет, с сегодняшнего дня запрещено въезжать на территорию Украины. Об ограничениях, с которыми теперь работают пропускные пункты…
Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с РФ Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с РФ Одержавшая победу во втором туре выборов президента Грузии Саломе Зурабишвили полагает, что подходящее время для сотрудничества Тбилиси и Москвы еще не пришло. Об этом она заявила «Русской службе Би-би-си» в…
Читайте также
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации В последние годы обстановка на геополитическом фронте накалилась буквально до невозможности. Стороны, невидимые для обычных граждан, конфликта все больше начинают накалять обстановку, а страшное слово «война» все чаще начинает появляться…
Неожиданное слабое место сильной России Неожиданное слабое место сильной России Шаткая ситуация российско-украинского конфликта в очередной раз обострилась. Причиной тому стала стычка военных кораблей двух государств в районе Керченского пролива, после чего буквально все украинское правительство встало на уши. Их…
Кое-что из истории российской взятки Кое-что из истории российской взятки Прошлая неделя ознаменовалась в России сразу двумя достаточно громкими коррупционными скандалами. С одной стороны – радует, что работа в этом направлении ведется. С другой – очень уж удручают некоторые детали.…
Тема дня
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу

Все мы привыкли слышать о том, что в России живет самое не толерантное общество, готовое растоптать ...

Фото
Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном

Живописный водоем, который находится на краю обрыва.   Есть на карте Европы совершенно необыкновен...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Милый, что тебе привезти из Италии? 

- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных
Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
Родились первые в мире генетически модифицированные близнецы Родились первые в мире генетически модифицированные близнецы
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.