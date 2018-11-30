Путин прилетел в Аргентину на саммит G20

Фото из открытых источников

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в Буэнос-Айресе, где в пятницу стартует саммит стран "большой двадцатки".

Российскому лидеру предстоят два напряженных рабочих дня, график главы государства в столице Аргентины расписан по минутам, сообщает Интерфакс.

Президент примет участие в трех заседаниях G20, где будет, в частности, говорить о своем отношении к эскалации торговых войн, односторонним экономическим ограничениям, протекционизму других стран и реформе ВТО, присоединится к двум неформальным саммитам - лидеров объединений БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) и РИК (Россия, Индия, КНР), а также проведет целую серию двусторонних встреч, самой ожидаемой из которых была встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Однако менее чем за сутки до открытия саммита G20 Трамп написал в своем твиттере, что решил отменить переговоры с Путиным после изучения материалов об инциденте в Керченском проливе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что официальной информации об отмене встречи пока не поступало.

Кроме оказавшейся под вопросом встречи с президентом США, у Путина запланирован завтрак с канцлером Германии Ангелой Меркель, беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем КНР Си Цзиньпином и встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом, от которой ждут важных результатов для мирового рынка нефти.

Еще ряд контактов, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, намечены у президента РФ, "на ногах" - во время концерта и приема от имени президента Аргентины, которые состоятся в пятницу вечером.

По завершении мероприятий в рамках саммита G20 в субботу начнется официальный визит Путина в Аргентину, в ходе которого он проведет переговоры с президентом страны Маурисио Макри, будет подписан ряд двусторонних документов.

В воскресенье президент вернется в Россию.