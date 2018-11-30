"Жалко и украинцев, и страну эту замечательную" - участник «Квартета И» о запрете въезда на Украину

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Украина ограничила въезд на свою территорию для граждан Российской Федерации и, в частности, закрыла границы для мужчин из России, возраст которых находится в диапазоне 16-60 лет. Странное решение украинской власти ударит не только по обывателям, но и по российским артистам, которые теперь не смогут гастролировать по Украине.

Ситуацию прокомментировал Камиль Ларин, 52-летний участник популярного московского театра "Квартет И". Двое из участников квартета — Ростислав Хаит и Леонид Барац, родились в Украине, однако украинский паспорт есть только у Хаита. Еще у двоих членов "Квартета И" — Камиля Ларина и Александра Демидова, российское гражданство.

Соответственно, на Украину теперь может попасть только один "квартетовец" — Хаит. Поэтому гастроли, на которые собирался "Квартет И", придется отменить.

"Очень жалко. Никогда не думал, что отношения России и Украины дойдут до такого уровня. Жалко и украинцев, и эту замечательную страну, которой не повезло с руководством. Вот сидит ребенок, играет в какие-то игры, а потом вырастает и становится президентом Украины", — заявил Ларин в беседе с представителями Федерального агентства новостей.