Фото из открытых источников

Москва не будет вводить зеркальные меры в ответ на действия украинских властей, которые запретили российским мужчинам 16-60 лет въезд на территорию Украины. О том, что украинская провокация вновь не удалась, изданию Nation News рассказал сенатор Франц Клинцевич.

На странице украинского президента в "Твиттере" говорится, что Украина была вынуждена ограничить въезд для российских мужчин для того, чтобы у Москвы не было возможности создавать на украинской территории "частные армии". "Мы не дадим россиянам осуществить те операции, которые они задумали еще в 2014 году", — пишет Петр Порошенко.

Комментируя это, сенатор Клинцевич говорит, что реальная цель ограничений, которые начали действовать на украинской границе — это желание вызвать зеркальный ответ со стороны России. Но если Россия ограничит въезд на свою территорию для украинских граждан, то в тяжелейшем положении окажутся более пяти миллионов украинцев, работающих в РФ.

"Мы понимаем, кто стоит за всеми подобными провокациями — это американские спецслужбы, которые полностью подчинили себе высшее руководство Украины. Понимаем и видим, что американцы довольно плохо разбираются в украинской действительности, и, соответственно, их провокации обречены на провал", — заявил Клинцевич.