Сенат США единогласно осудил действия России в Керченском проливе

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Сенат в четверг вечером одобрил резолюцию, осуждающую "провокационные действия" России против Украины, сообщило издание The Hill.

Сенат единогласно одобрил резолюцию, предложенную республиканцем Роном Джонсом и демократом Крисом Мерфи. Об этом пишет Интерфакс.

"Сегодня Сенат принял меры и направил четкий сигнал Путину, что мы не будем терпеть агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее изменение международных правил", - заявил Мерфи.

Резолюция "решительно осуждает" действия России и призывает страну освободить членов экипажа задержанных Россией украинских судов. В ней также содержится предупреждение России, что конфронтация у берегов Крымского полуострова "дестабилизирует" регион и "ведет к дальнейшей эскалации напряженности".

В принятой резолюции сенат "призывает членов международного сообщества объединиться в оппозиции к действиям правительства РФ в Керченском проливе, поскольку они нарушают основополагающие принципы международного права, затрагивающие все государства".

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь на Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь.