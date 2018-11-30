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Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с РФ

Пятница, 30 Ноября 2018 08:26
Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с РФ Фото из открытых источников

Одержавшая победу во втором туре выборов президента Грузии Саломе Зурабишвили полагает, что подходящее время для сотрудничества Тбилиси и Москвы еще не пришло.

 

Об этом она заявила «Русской службе Би-би-си» в четверг, 29 ноября.

 

«Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации (Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию, чью независимость признает Москва, оккупированными Россией территориями — прим. ред.), где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси, с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», — сказала политик.

 

Зурабишвили подчеркнула, что Тбилиси занимает проевропейскую позицию, сообщает Лента.ру. Если же западные партнеры Грузии — Европа и США — начнут диалог с Москвой, то Тбилиси, как указала политик, не останется в стороне.

 

Центральная избирательная комиссия Грузии 29 ноября подвела итоги второго тура президентских выборов после подсчета 100 процентов голосов. Поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов, Григол Вашадзе, которого поддерживало «Единое национальное движение» бывшего президента страны Михаила Саакашвили, — 40,48 процента.

 

В 2008 году Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Грузия
 

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