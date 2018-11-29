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Не делайте как на Украине: Депутат о переименовании аэропорта в Мурманске

Четверг, 29 Ноября 2018 13:53
Не делайте как на Украине: Депутат о переименовании аэропорта в Мурманске Фото из открытых источников

Имя Ивана Папанина ни в коем случае не должно победить в конкурсе "Великие имена России" и достаться аэропорту в Мурманске — уверена депутат Госдумы Наталья Поклонская. Однако коллега Поклонской, Леонид Калашников, считает, что если следовать советам бывшего прокурора Крыма, то "будет как на Украине".

 

"Я не думаю, что это корректно со стороны Натальи Владимировны, не позволять, чтобы аэропорт в Мурманске получил название в честь советского полярника и коменданта Крымской ЧК Ивана Папанина. Все-таки он известен в основном как полярник, а не как чекист. Если вспоминать об участии Папанина в Гражданской войне, то будет как на Украине, где, если что, полным ходом идет т.н. декоммунизация", — возразил Поклонской депутат Калашников.

 

Ранее, как напоминает Федеральное агентство новостей, Поклонская заявила, что Иван Папанин служил в Чрезвычайной комиссии по Крыму, и, кроме прочего, собственноручно расстреливал врагов Советской власти. Папанин, в частности, называл расстреливаемых граждан "насекомыми".

 

Наталья Владимировна говорит, что аэропорт нельзя переименовывать в честь палача. "Лучше голосовать за другое достойное имя — имя последнего российского императора, Николая II", — добавляет Поклонская.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости переименование
 

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