Среда 28 ноября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Путин прокомментировал инцидент в Черном море

Путин прокомментировал инцидент в Черном море

Среда, 28 Ноября 2018 15:50
Путин прокомментировал инцидент в Черном море Фото из открытых источников

Инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе был провокацией, которая выгодна президенту Украины Петру Порошенко, уверен Владимир Путин.

 

Отвечая на вопрос об инциденте, который закончился задержанием украинских кораблей, Владимир Путин назвал его провокацией. Заинтересован в этом был в том числе Петр Порошенко в преддверии выборов на Украине, сказал российский президент в среду на форуме «Россия зовет».

 

Действия Киева Путин назвал «нечистоплотной игрой в интересах подавления политических оппонентов». Выборы на Украине пройдут в марте 2019 года. Согласно опросам Порошенко в президентской гонке пока идет на третьем месте, пишет РБК.

 

Путин обосновал свое мнение тем, что действующему президенту Украины «нужно что-то делать, чтобы создать препятствия для конкурентов из оппозиции». Он обратил внимание на то, что военное положение в стране было введено только сейчас, после «обычного пограничного инцидента». «Точно провокация», — подчеркнул Путин.

 

Российский президент напомнил, что в сентябре похожий караван военных кораблей Украины прошел по Керченскому проливу, но тогда украинские власти выполнили все требования России и им был предоставлен лоцман.

 

Оценивая действия пограничников, Путин подчеркнул, что «иностранные суда вторглись на территорию России и не отвечали». «Они [пограничники] выполняли свои законные функции по защите целостности Российской Федерации», — сказал глава государства.

 

Подтверждением версии о провокации Путин назвал в том числе то, что среди экипажа были сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), «которые и руководили этой операцией».

 

Президент также заявил, что киевские власти «с успехом продают антироссийские настроения», потому что продавать им больше нечего. «И все сходит им с рук. Если они попросят младенцев на завтрак, им и младенцев, кажется, подадут», — сказал Путин.

 

Вечером 25 ноября два украинских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили российскую границу и отказались подчиняться требованиям пограничников, заявили ранее в ФСБ. По ним был открыт огонь. В итоге все три корабля были задержаны и направлены Керчь, а 24 члена команды отправились в Симферополь.

 

В Киеве в ответ объявили военное положение в нескольких областях сроком на один месяц. Позже президент Порошенко обосновал свое решение не только событиями в районе Керченского пролива, но и наличием крупной российской военной группировки на сухопутной границе, о которой ему сообщила разведка.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Черное море Путин
 

Главное за сутки
Путин прокомментировал инцидент в Черном море Путин прокомментировал инцидент в Черном море Инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе был провокацией, которая выгодна президенту Украины Петру Порошенко, уверен Владимир Путин. Отвечая на вопрос об инциденте, который закончился задержанием украинских кораблей, Владимир Путин…
Звонки о минировании ТЦ в Москве поступали из-за границы Звонки о минировании ТЦ в Москве поступали из-за границы Все анонимные звонки о "минировании" крупных торговых центров в Москве, из-за которых уже эвакуировали около 4,5 тысячи человек, идут из-за границы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. "Откуда…
Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 Президент США Дональд Трамп допустил отмену встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает RT, со ссылкой на The Washington…
Читайте также
Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне Несколько утратившая в последнее время накал ситуация в Азовском море, рискующая вылиться в серьезный конфликт между Украиной и Россией, похоже, снова входит в фазу обострения. В связи с этим Министерство…
"Вы только уступите": безумные мольбы США к России "Вы только уступите": безумные мольбы США к России Тезисно по призывам Вашингтона к России совершить уступки по Сирии и ДРСМД. 1. По Сирии США открыто заявляют, что готовы хоть завтра вывести войска (чем лишний раз подтверждают, что курды…
Тайная связь: Москва, Пекин и Курильские острова Тайная связь: Москва, Пекин и Курильские острова Юрий Вадимович, как вы расцениваете новый медиа-шторм вокруг "курильской проблемы", который начался после переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на саммите АСЕАН в Сингапуре? Юрий ТАВРОВСКИЙ,…
Тема дня
Размышления здравомыслящего человека о войне Размышления здравомыслящего человека о войне

События последних дней, имеющие отношения к конфликту России и Украины, выглядят весьма тревожно. Ст...

Фото
Самая опасная пешая тропа в мире Самая опасная пешая тропа в мире

Хотите ли вы отведать чай на горе высотой 2160 метров? А как на счет того, чтобы получить всплеск ад...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько времени вы проводите в соцсетях?

Более 2 часов в день - 14%
По несколько часов ежедневно - 10%
Пару раз в день проверяю ленту, отвечаю на сообщения - 13.3%
Немного, захожу несколько раз в неделю - 15%
Не пользуюсь соцсетями - 46.2%

Всего голосов:: 472

 

Анекдот дня

Порошенко не соврал, что скоро украинские военные корабли будут стоять в Крыму. Мужик сказал - мужик сделал.

Еще »
Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне
Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных
"Вы только уступите": безумные мольбы США к России "Вы только уступите": безумные мольбы США к России
Учёные нашли ранее неизвестный участок человеческого мозга Учёные нашли ранее неизвестный участок человеческого мозга
Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.