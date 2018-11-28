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Лимонов порадовался решению дать омскому аэропорту имя Егора Летова

Среда, 28 Ноября 2018 14:19
Лимонов порадовался решению дать омскому аэропорту имя Егора Летова Фото из открытых источников

Имя легенды отечественной музыкальной сцены Егора Летова все-таки будет присвоено расположенному в Омской области аэропорту. Правда, в честь Летова назовут не большой новый аэропорт, а небольшой аэродром для малой авиации. Но и это, как уверены поклонники творчества Летова, победа.

 

Родной брат Егора Летова, джазовый музыкант Сергей Летов, отказался комментировать новость, зато писатель и политик Эдуард Лимонов, в партии которого когда-то состоял Егор Летов, заявил, что одобряет переименование аэродрома для малой авиации в честь покойного музыканта.

 

"Назвали — и хорошо!", — лаконично высказался Лимонов.

 

По данным издания Nation News, имя Егора Летова будет присвоено аэродрому для малой авиации, расположенному в селе Поповка (Азовский немецкий национальный район Омской области). Владельцы аэродрома уже готовят бумаги, необходимые для официального переименования объекта. Кроме нового названия, аэродром обзаведется мемориальной доской в честь Летова, а в будущем здесь будут проводить рок-фестиваль.

 

Имя Летова, напомним, предлагали присвоить аэропорту Омска, однако эту инициативу поддержали только шесть процентов проголосовавших в специальном голосовании.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Аэропорт
 

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