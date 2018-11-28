Среда 28 ноября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Баранец: Украинцы должны молить Бога, что их корабли не лежат на дне

Баранец: Украинцы должны молить Бога, что их корабли не лежат на дне

Среда, 28 Ноября 2018 08:56
Баранец: Украинцы должны молить Бога, что их корабли не лежат на дне Фото из открытых источников

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, прокомментировал инцидент в Керченском проливе, и заявил, что украинцы должны благодарить Бога за то, что их корабли не лежат на дне моря.

 

Двадцать пятого ноября, напомним, три судна Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды Российской Федерации и предприняли попытку прорыва к Крымскому мосту. Российские пограничники задержали нарушителей границы, применив к ним силу. В результате несколько украинских моряков получили несмертельные ранения.

 

"Действия погранслужбы ФСБ РФ были полностью легитимными. Более того — огонь по украинским кораблям следовало открыть раньше, чем это было сделано, но наши моряки пожалели украинцев, руководствуясь братской солидарностью. Украинцам нужно благодарить Господа за то, что их корабли были всего лишь задержаны, а не уничтожены", — цитирует эксперта информационно-аналитический портал "ПолитПазл".

 

Баранец уверен, что инцидент мог бы закончиться для украинских моряков гораздо более печально.

 

"Я удивлен тем фактом, что погранслужба ФСБ полдня упрашивала украинцев убраться из российских территориальных вод, но, очевидно, пограничники просто решили проявить благоразумие и разрешить ситуацию без кровопролития. Открывать огонь в итоге все равно пришлось, но все могло быть куда более печально для украинской стороны", — говорит Баранец.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Украина
 

Главное за сутки
Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 Президент США Дональд Трамп допустил отмену встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает RT, со ссылкой на The Washington…
Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией  Украинские власти обсуждают с представителями Соединенных Штатов размещение американской базы на востоке страны или рядом с Крымом, сообщает ТАСС. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на депутата…
"Роскосмос": Все дефекты на "Восточном" были устранены в октябре "Роскосмос": Все дефекты на "Восточном" были устранены в октябре Замечаний для организации штатных работ на пусковом столе космодрома "Восточный" нет, сообщили "Интерфаксу" в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса"). "Силами подразделений "Роскосмоса" замечание в связи с деформационным…
Читайте также
Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне Несколько утратившая в последнее время накал ситуация в Азовском море, рискующая вылиться в серьезный конфликт между Украиной и Россией, похоже, снова входит в фазу обострения. В связи с этим Министерство…
"Вы только уступите": безумные мольбы США к России "Вы только уступите": безумные мольбы США к России Тезисно по призывам Вашингтона к России совершить уступки по Сирии и ДРСМД. 1. По Сирии США открыто заявляют, что готовы хоть завтра вывести войска (чем лишний раз подтверждают, что курды…
Геополитический абзац, или пришла беда, открывай ворота Геополитический абзац, или пришла беда, открывай ворота В последнее время геополитические тучи все больше сгущаются над Израилем. И в этом виноваты не только недальновидные политические решения государственных деятелей страны, но и определенные события их ближайших партнеров. Вместе…
Тема дня
Anonymous "посадили в лужу" британских ловцов «российских ботов» Anonymous "посадили в лужу" британских ловцов «российских ботов»

Легенды о «кремлеботах» являются именно теми страшными сказками, которыми независимые западные демок...

Фото
Самая опасная пешая тропа в мире Самая опасная пешая тропа в мире

Хотите ли вы отведать чай на горе высотой 2160 метров? А как на счет того, чтобы получить всплеск ад...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько времени вы проводите в соцсетях?

Более 2 часов в день - 14%
По несколько часов ежедневно - 10%
Пару раз в день проверяю ленту, отвечаю на сообщения - 13.3%
Немного, захожу несколько раз в неделю - 15%
Не пользуюсь соцсетями - 46.2%

Всего голосов:: 472

 

Анекдот дня

Когда-то я хорошо выглядел на фотографиях. Но качество фотоаппаратов снижается с каждым годом.

Еще »
Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Учёные: Антарктида тает из-за скрытого геотермального источника тепла Учёные: Антарктида тает из-за скрытого геотермального источника тепла
В Сети появилось изображение первого в мире сканера всего тела В Сети появилось изображение первого в мире сканера всего тела
Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне
Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных
"Вы только уступите": безумные мольбы США к России "Вы только уступите": безумные мольбы США к России
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.