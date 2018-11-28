Баранец: Украинцы должны молить Бога, что их корабли не лежат на дне

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Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, прокомментировал инцидент в Керченском проливе, и заявил, что украинцы должны благодарить Бога за то, что их корабли не лежат на дне моря.

Двадцать пятого ноября, напомним, три судна Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды Российской Федерации и предприняли попытку прорыва к Крымскому мосту. Российские пограничники задержали нарушителей границы, применив к ним силу. В результате несколько украинских моряков получили несмертельные ранения.

"Действия погранслужбы ФСБ РФ были полностью легитимными. Более того — огонь по украинским кораблям следовало открыть раньше, чем это было сделано, но наши моряки пожалели украинцев, руководствуясь братской солидарностью. Украинцам нужно благодарить Господа за то, что их корабли были всего лишь задержаны, а не уничтожены", — цитирует эксперта информационно-аналитический портал "ПолитПазл".

Баранец уверен, что инцидент мог бы закончиться для украинских моряков гораздо более печально.

"Я удивлен тем фактом, что погранслужба ФСБ полдня упрашивала украинцев убраться из российских территориальных вод, но, очевидно, пограничники просто решили проявить благоразумие и разрешить ситуацию без кровопролития. Открывать огонь в итоге все равно пришлось, но все могло быть куда более печально для украинской стороны", — говорит Баранец.