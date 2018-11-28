Трамп может отменить встречу с Путиным на G20

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Президент США Дональд Трамп допустил отмену встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Об этом сообщает RT, со ссылкой на The Washington Post.

Как отмечает издание, Трамп ожидает «полного отчёта» по инциденту.

«Он (отчёт. — ред.) будет определяющим. Может быть, никакой встречи и не будет... Мне не нравится эта агрессия, она не нужна мне вовсе», — приводит газета его слова.

25 ноября три корабля ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива после незаконного пересечения российской границы.

Позднее в ряде регионов Украины было введено военное положение на 30 дней.