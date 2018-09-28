Эксперт: Британцам бесполезно доказывать, что мы не закусываем балалайкой

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Публикации в западной прессе, посвященные отравлению Скрипалей, рассчитаны на тот тип западного обывателя, у которого напрочь отсутствует критическое мышление. В этом уверен политолог Александр Асафов, поделившийся мнением с информационным ресурсом "ПолитЭксперт".

Издание The Telegraph, напомним сообщило о появлении третьего подозреваемого в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По данным издания, сотрудникам спецслужб и антитеррористических подразделений Скотланд-Ярда даже удалось установить личность этого нового подозреваемого. Он, как несложно догадаться, тоже является сотрудником ГРУ, но его именем с общественностью британские копы делиться не собираются — якобы в интересах следствия.

"Для начала следует понимать, что дело Скрипалей существует только для того, чтобы оказывать определенное давление на Россию. То есть, это такой грандиозный спектакль, авторы которого уже так увлеклись, что кажется, и сами поверили в свои абсурдные обвинения. Спектакль, при этом, развивается по всем правилам театра — постоянно появляются какие-то новые улики, свидетели, подозреваемые — то какие-то бомжи с отравленным флаконом духов, то гречка, то столик в пиццерии. Материала набралось уже на пьесу в нескольких томах. Мы можем, конечно, искать огрехи в этой пьесе, говорить, что русские не ходят в шапках-ушанках и не закусывают водку балалайками, но все это бесполезно, так как спектакль рассчитан не на нас", — говорит Асафов.