Пятница 28 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Эксперт: Британцам бесполезно доказывать, что мы не закусываем балалайкой

Эксперт: Британцам бесполезно доказывать, что мы не закусываем балалайкой

Пятница, 28 Сентября 2018 14:39
Эксперт: Британцам бесполезно доказывать, что мы не закусываем балалайкой Фото из открытых источников

Публикации в западной прессе, посвященные отравлению Скрипалей, рассчитаны на тот тип западного обывателя, у которого напрочь отсутствует критическое мышление. В этом уверен политолог Александр Асафов, поделившийся мнением с информационным ресурсом "ПолитЭксперт".

 

Издание The Telegraph, напомним сообщило о появлении третьего подозреваемого в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

 

По данным издания, сотрудникам спецслужб и антитеррористических подразделений Скотланд-Ярда даже удалось установить личность этого нового подозреваемого. Он, как несложно догадаться, тоже является сотрудником ГРУ, но его именем с общественностью британские копы делиться не собираются — якобы в интересах следствия.

 

"Для начала следует понимать, что дело Скрипалей существует только для того, чтобы оказывать определенное давление на Россию. То есть, это такой грандиозный спектакль, авторы которого уже так увлеклись, что кажется, и сами поверили в свои абсурдные обвинения. Спектакль, при этом, развивается по всем правилам театра — постоянно появляются какие-то новые улики, свидетели, подозреваемые — то какие-то бомжи с отравленным флаконом духов, то гречка, то столик в пиццерии. Материала набралось уже на пьесу в нескольких томах. Мы можем, конечно, искать огрехи в этой пьесе, говорить, что русские не ходят в шапках-ушанках и не закусывают водку балалайками, но все это бесполезно, так как спектакль рассчитан не на нас", — говорит Асафов.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости дело Скрипаля
 
Главное за сутки
В России меняются правила регистрации автомобилей‍ В России меняются правила регистрации автомобилей‍ Министерство внутренних дел утвердило новые правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов в ГИБДД. Соответствующий приказ уже опубликован ведомством на официальном портале правовой информации. Нововведения вступят в силу с 6 октября.…
The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает The Daily…
Илон Маск отверг обвинения в мошенничестве Илон Маск отверг обвинения в мошенничестве Руководитель компании Tesla Илон Маск назвал необоснованным иск, в котором федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в подлоге и мошенничестве. Об этом говорится в заявлении Маска,…
Читайте также
Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве Принятое Москвой решение о поставке давно ожидаемых Дамаском современных ракетных комплексов ПВО С-300 вполне ожидаемо вызвало резко негативную реакцию, причем как в Тель-Авиве, так и в Вашингтоне. И дело тут,…
Гроссмейстерская многоходовка Владимира Путина Гроссмейстерская многоходовка Владимира Путина Если бы существовал общепризнанный учебник по геополитическим шахматам, то хитромудрые многоходовые комбинации Владимира Путина, бесспорно, заслуживали бы занесения на его страницы. Чтобы даже самые далёкие потомки изучали бы их и…
Страшный сон США: Германия собралась дружить с Россией Страшный сон США: Германия собралась дружить с Россией В минувший вторник на открытии Генеральной ассамблеи ООН выступили лидеры различных стран, рассказавшие коллегам о проблемах, которые их интересуют в наибольшей степени. Не отказал себе в этом удовольствии и президент…
Тема дня
Чему "дело Скрипалей" может научить спецслужбы России? Чему "дело Скрипалей" может научить спецслужбы России?

Уже более полугода длится эпопея с делом об отравлении семейства Скрипалей. И на протяжении всего эт...

Фото
Долина движущихся камней в долине смертей? А вы бы рискнули? Долина движущихся камней в долине смертей? А вы бы рискнули?

Долина движущихся камней - это название геологического феномена обнаруженного на дне высохшего озера...

Интернет и СМИ
Опрос

Нужно ли запрещать гаджеты в школах?

 

Анекдот дня

28 сентября совпали День генерального директора и Всемирный день борьбы против бешенства. Случайность?...

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве
Гроссмейстерская многоходовка Владимира Путина Гроссмейстерская многоходовка Владимира Путина
Страшный сон США: Германия собралась дружить с Россией Страшный сон США: Германия собралась дружить с Россией
Крупное обновление ОС Windows 10 лишится самой ожидаемой функции Крупное обновление ОС Windows 10 лишится самой ожидаемой функции
Станет ли Поклонская президентом России? Станет ли Поклонская президентом России?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.