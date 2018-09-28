Наталья Сергунина предстала перед парламентариями в качестве полномочного представителя

В Московской Городской Думе открылась новая сессия столичного парламента. С приветственной речью перед депутатами выступила теперь уже в новом качестве Полномочного представителя Мэра Москвы в Московской городской Думе, руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.
Новое назначение Наталья Сергунина получила недавно, 19 сентября, на следующий день после официального вступления в должность избранного Мэра Москвы Сергея Собянина.
Инаугурация Мэра Москвы состоялась 18 сентября в концертном зале парка «Зарядье». Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова вручила Сергею Собянину удостоверение об избрании и знак Мэра Москвы.
До выборов Сергунина занимала должность заместителя Мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. После нового назначения чиновник будет курировать вопросы по развитию предпринимательства, культуры и туризма в Правительстве Москвы.
Выступая перед парламентариями в новом качестве, Сергунина напомнила депутатам о словах Сергея Собянина, произнесенных во время инаугурационной речи, о наличии множества нерешенных городских проблем и призвала совместно потрудиться над решением всех этих вопросов.
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