Виктория Скрипаль обвинила издание The Telegraph во лжи

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Расследование по делу об отравлении Скрипалей, которое ведут британские спецслужбы, стало еще более запутанным после того, как британцам якобы удалось идентифицировать третьего подозреваемого.

Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, говорит, что данные о расследовании, публикуемые британскими средствами массовой информации, мягко говоря, не соответствуют действительности.

"Они постоянно подогревают шумиху вокруг этого дела, это же очевидно. Понятно, что для того, чтобы шум не утихал, нужны все новые "вбросы". Сейчас говорят, что нашли третьего подозреваемого. Но если у них есть имя этого человека, то почему они не разглашают его и не подключают Интерпол? Отмечается, что это делается в интересах следствия. Загранпаспорт у Боширова никто не забирал, то есть, он может свободно перемещаться по миру — это тоже в интересах следствия?", — цитирует Викторию Скрипаль ресурс "Инфореактор".

Племянница отравленного экс-полковника ГРУ отметила, что само по себе предположение, согласно которому в качестве исполнителей для отравления были выбраны офицеры ГРУ, обладающие званием героя России, выглядит абсурдно.