Четверг 27 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Эксперт прокомментировал обвинения Трампа в адрес Китая

Эксперт прокомментировал обвинения Трампа в адрес Китая

Четверг, 27 Сентября 2018 14:36
Эксперт прокомментировал обвинения Трампа в адрес Китая Фото из открытых источников

Обвинения в адрес Китая, озвученные президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, довольно сложно подвергать логическому анализу, т.к. глава США то и дело говорит противоречащие друг другу вещи. Однако заявление, в котором Трамп обвинил Китай в попытке вмешаться в предстоящие американские выборы, является, судя по всему, давлением в условиях торговой войны.

 

Так считает политолог Роман Евстифеев, доктор политических наук и профессор Владимирского филиала РАНХиГС, поделившийся мнением с изданием "ПолитЭксперт".

 

"Торговая война между США и Китаем принимает все более серьезный оборот, поэтому мы видим, как риторика американского лидера все чаще касается Поднебесной. Это, несмотря на свойственную Трампу стилистику, нормальное явление", — отмечает эксперт.

 

Если рассматривать лидера США как бизнесмена, для которого экономические проблемы стоят на первом месте, то ситуация становится более понятной — Трамп использует политические инструменты для решения бизнес-проблем. При этом, он получает не только экономические, но и политические очки, т.к. американская экономика при Трампе демонстрирует неплохие показатели, что позволяет президенту надеяться на второй срок.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Трамп
 
Главное за сутки
Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста. За проголосовали 332 депутата, против — 83, воздержавшихся нет. Совет федерации рассмотрит закон 3 октября, сообщает "Ъ". Вчера,…
МВФ навал четыре условия для предоставления кредита Украине МВФ навал четыре условия для предоставления кредита Украине Украинским властям придется выполнить еще четыре условия МВФ, если они планируют получать новые кредиты от этой организации. Соответствующей информацией, как сообщает Федеральное агентство новостей, поделились инсайдеры, близкие к переговорам между…
В «отравителе Скрипалей» узнали полковника ГРУ. СМИ назвали его настоящее имя В «отравителе Скрипалей» узнали полковника ГРУ. СМИ назвали его настоящее имя Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider нашли человека, похожего на Руслана Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). По их данным, этого человека зовут Анатолий Чепига, он…
Читайте также
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны? Если верить современным СМИ, то любые массовые беспорядки должны заканчиваться, как минимум, вооруженным противостоянием. В очередной раз такое суждение доказывают отдельные работники по насыщению информационного пространства, которые заговорили о повторении…
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? За долгие годы правления Владимира Путина, как в России, так и за ее пределами сложилось впечатление, что власть президента мощна и непоколебима. Казалось, ничего не может произойти такого, что могло…
Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве Принятое Москвой решение о поставке давно ожидаемых Дамаском современных ракетных комплексов ПВО С-300 вполне ожидаемо вызвало резко негативную реакцию, причем как в Тель-Авиве, так и в Вашингтоне. И дело тут,…
Тема дня
Какие сюрпризы подготовил Дональд Трамп всему миру Какие сюрпризы подготовил Дональд Трамп всему миру

Правительство Соединенных Штатов уже давно начало подозревать, что мировые события начали протекать ...

Фото
Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи

Остров Сокотра - удивительное место, пейзажи которого напоминают фантастический фильм о временах, ко...

Интернет и СМИ
Опрос

Нужно ли запрещать гаджеты в школах?

 

Анекдот дня

Скоро Навальный станет как Айфон - будет выходить раз в полгода.

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу? Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.