Эксперт прокомментировал обвинения Трампа в адрес Китая

Обвинения в адрес Китая, озвученные президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, довольно сложно подвергать логическому анализу, т.к. глава США то и дело говорит противоречащие друг другу вещи. Однако заявление, в котором Трамп обвинил Китай в попытке вмешаться в предстоящие американские выборы, является, судя по всему, давлением в условиях торговой войны.
Так считает политолог Роман Евстифеев, доктор политических наук и профессор Владимирского филиала РАНХиГС, поделившийся мнением с изданием "ПолитЭксперт".
"Торговая война между США и Китаем принимает все более серьезный оборот, поэтому мы видим, как риторика американского лидера все чаще касается Поднебесной. Это, несмотря на свойственную Трампу стилистику, нормальное явление", — отмечает эксперт.
Если рассматривать лидера США как бизнесмена, для которого экономические проблемы стоят на первом месте, то ситуация становится более понятной — Трамп использует политические инструменты для решения бизнес-проблем. При этом, он получает не только экономические, но и политические очки, т.к. американская экономика при Трампе демонстрирует неплохие показатели, что позволяет президенту надеяться на второй срок.
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