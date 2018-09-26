Каковы истинные мотивы разговоров Пентагона об угрозе ядерного оружия РФ для США?

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Говоря о ядерной угрозе, которая якобы исходит от Российской Федерации, начальник оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис преследует вполне стандартные цели — комментирует слова главы Пентагона Константин Блохин из Центра исследования проблем безопасности РАН.

Мэттис, как напоминает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", выступил в Военном институте Вирджинии, где сказал, что главная военная угроза, нависающая над США, провоцируется ядерным арсеналом России. Китайское ядерное оружие глава Пентагона считает менее опасным для Америки.

"Важно понимать, что такие заявления не делаются без определенных целей — то есть, это, безусловно, риторика, но она направлена в конкретное русло. Когда глава Пентагона в очередной раз напоминает американскому обществу о каких-то ужасных русских ядерных ракетах, которые якобы в любой момент могут быть запущены по США, то это делается для того, чтобы в очередной раз подтвердить антироссийский курс внешней политики Вашингтона, а также легитимизировать, например, раздувание военного бюджета", — говорит Блохин.

Заявление Мэттиса, соответственно, следует считать проявлением недружественной политики — заключает эксперт.