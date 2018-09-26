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В ООН встретили смехом выступление Трампа‍

Среда, 26 Сентября 2018 08:35
В ООН встретили смехом выступление Трампа‍ Фото из открытых источников

Участники 73-й сессии Генассамблеи ООН встретили смехом слова президента США Дональда Трампа об успехах, которых он достиг в сравнении со своими предшественниками.

 

В начале своей речи Трамп отметил, что «меньше чем за два года» достиг большего, чем его предшественники за аналогичный период времени. Эту реплику зал встретил смехом, пишет RT.

 

«Не ожидал подобной реакции, но это нормально», — сказал он.

 

Во время своего выступления Трамп также подверг критике деятельность ОПЕК и призвал ФРГ изменить свой курс, чтобы избежать зависимости от России.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги ООН Трамп
 
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