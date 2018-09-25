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Россия и Китай будут вместе бороться с санкциями США

Вторник, 25 Сентября 2018 14:36
Россия и Китай будут вместе бороться с санкциями США Фото из открытых источников

Успешно противостоять санкционным ударам со стороны Соединенных Штатов Америки можно, если объединить усилия — уверен заместитель начальника министерства коммерции Китая Фу Цзыин, который, по данным издания "ПолитЭксперт", представил концепцию антисанкционного сотрудничества Китая и России на недавней пресс-конференции.

 

Экономики Российской Федерации и Китайской Народной Республики, по словам китайского чиновника, должны дополнять друг друга, а не соперничать. Если выработать правильный подход к сотрудничеству, то негативные последствия от американских санкций можно будет редуцировать в самой значительной степени.

 

Перспективы российско-китайского сотрудничества прокомментировал Станислав Бышок, аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO.

 

"Основная сложность, провоцируемая санкциями США — это невозможность брать займы в американских банках на длительные сроки и под сколько-нибудь приемлемые проценты. То есть, основной удар мы видим именно здесь. Если Китай сможет предложить нам выгодные условия для кредитования, то можно будет говорить о преодолении основного негативного эффекта от санкций США. Россия, в свою очередь, может создать более благоприятные условия для импорта товаров из Китая", — говорит Бышок.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости санкции
 
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