Вторник 25 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты

СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты

Вторник, 25 Сентября 2018 14:20
СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты Фото из открытых источников

Если украинские военачальники примут решение пойти на конфронтацию с Россией в Азовском море, то Военно-морские силы Украины будут уничтожены за считанные минуты. Так считают эксперты из США, которые оценили реальную боеспособность украинского флота.

 

Соответствующий вывод, как сообщает информационный ресурс "Инфореактор", был опубликован в американском издании The American Conservative. Автор материала уверен, что в Киеве осознают всю безвыходность ситуации, в которой оказались украинские ВМС, поэтому заговорили о необходимости создания новой военной базы в Азовском море.

 

Речь идет о военной базе, которая должна быть построена при активном участии США, т.к. самостоятельно Украина, само-собой, не способна создать объект такого типа.

 

"Если украинские корабли вступят в открытое противостояние с российскими силами, то Киев останется без флота уже через несколько минут. Но если в Азовском море будут присутствовать американские корабли, то все сложится иначе. Проблема только в том, что море, о котором идет речь, исторически является российским, так что американским силам в нем не место", — говорит американский эксперт.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости ВМС Украины
 
Главное за сутки
Госдума утвердила уголовное наказание за увольнение предпенсионеров Госдума утвердила уголовное наказание за увольнение предпенсионеров Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Автором законопроекта стал президент Владимир Путин, депутаты…
Россия и Китай будут вместе бороться с санкциями США Россия и Китай будут вместе бороться с санкциями США Успешно противостоять санкционным ударам со стороны Соединенных Штатов Америки можно, если объединить усилия — уверен заместитель начальника министерства коммерции Китая Фу Цзыин, который, по данным издания "ПолитЭксперт", представил концепцию антисанкционного…
СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты Если украинские военачальники примут решение пойти на конфронтацию с Россией в Азовском море, то Военно-морские силы Украины будут уничтожены за считанные минуты. Так считают эксперты из США, которые оценили реальную…
Читайте также
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны? Если верить современным СМИ, то любые массовые беспорядки должны заканчиваться, как минимум, вооруженным противостоянием. В очередной раз такое суждение доказывают отдельные работники по насыщению информационного пространства, которые заговорили о повторении…
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? За долгие годы правления Владимира Путина, как в России, так и за ее пределами сложилось впечатление, что власть президента мощна и непоколебима. Казалось, ничего не может произойти такого, что могло…
Выгодно ли России расторжение договора о дружбе с Украиной? Выгодно ли России расторжение договора о дружбе с Украиной? Киев отказался продлевать договор о дружбе с Россией. Логично, что страна, навешавшая на экс-"друга" столько обвинений, не должна даже говорить о пролонгации документа. Первый и пока единственный поступок Порошенко в…
Тема дня
Дружба против США - Китай и Россия идут на встречу друг другу Дружба против США - Китай и Россия идут на встречу друг другу

Уже на протяжении длительного времени представители Запада раз за разом повторяют о том, что союз Ро...

Фото
Джаспер - невероятный парк скалистых гор в Канаде Джаспер - невероятный парк скалистых гор в Канаде

Национальный парк Джаспер - это самый крупный из Канадских парков Скалистых Гор. Совместно с другими...

Интернет и СМИ
Опрос

Боитесь ли вы новых банкротств застройщиков?

 

Анекдот дня

Некоторые люди славятся своим умением находить выход из самых сложных ситуаций. Я славлюсь умением находить туда вход.

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Психологи разделили людей на четыре типа личности‍ Психологи разделили людей на четыре типа личности‍
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.