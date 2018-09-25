СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты

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Если украинские военачальники примут решение пойти на конфронтацию с Россией в Азовском море, то Военно-морские силы Украины будут уничтожены за считанные минуты. Так считают эксперты из США, которые оценили реальную боеспособность украинского флота.

Соответствующий вывод, как сообщает информационный ресурс "Инфореактор", был опубликован в американском издании The American Conservative. Автор материала уверен, что в Киеве осознают всю безвыходность ситуации, в которой оказались украинские ВМС, поэтому заговорили о необходимости создания новой военной базы в Азовском море.

Речь идет о военной базе, которая должна быть построена при активном участии США, т.к. самостоятельно Украина, само-собой, не способна создать объект такого типа.

"Если украинские корабли вступят в открытое противостояние с российскими силами, то Киев останется без флота уже через несколько минут. Но если в Азовском море будут присутствовать американские корабли, то все сложится иначе. Проблема только в том, что море, о котором идет речь, исторически является российским, так что американским силам в нем не место", — говорит американский эксперт.