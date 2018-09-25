Мы должны дать ясный сигнал украинцам, что готовы их поддерживать - Сергей Гаврилов

Фото из открытых источников

Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, дал интервью Федеральному агентству новостей, и рассказал о законопроекте, который устранит правовые сложности, не позволяющие принимать на государственную службу экс-граждан Украины, получивших паспорт РФ.

Речь идет об огромном количестве украинцев, которые получили российские паспорта после событий 2014-го года, когда в состав РФ вошли Севастополь и Республика Крым, а на востоке Украины началась гражданская война, в результате которой в России появились украинские беженцы.

"Мы упростили процедуру принятия российского гражданства, предполагающую отказ от украинского гражданства — последнее теперь выполняется автоматически, при помощи заявления в украинское посольство. Но это только первый шаг. Теперь нам необходимо устранить ограничения, которые не позволяют бывшим гражданам Украины работать в силовых структурах или трудиться в государственных ведомствах", — говорит Гаврилов.

Главное, по словам Гаврилова — это понимание того, что Россия на стороне украинцев. Соответственно, правовые аспекты, регулирующие жизнь украинцев, которые планируют получить российское гражданство, должны быть (и будут) в значительной степени упрощены — закон, по итогам которого это будет сделано, уже в работе.