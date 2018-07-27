Пятница 27 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Эмманюэль Макрон нашел управу на Дональда Трампа

Эмманюэль Макрон нашел управу на Дональда Трампа

Пятница, 27 Июля 2018 13:17
Эмманюэль Макрон нашел управу на Дональда Трампа Фото из открытых источников

Выступив против переговоров о торговом соглашении между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки, французский президент Эммануэль Макрон напомнил своему американскому коллеге Дональду Трампу о необходимости придерживаться многопланового подхода к сотрудничеству.

 

Так считает Сергей Федоров, эксперт по Франции и главный научный сотрудник Института Европы Российской академии наук, который поделился мнением с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

 

Эксперт прокомментировал заявление Макрона, согласно которому Франция не поддерживает новые переговоры между ЕС и США, касающиеся глобального Трансатлантического торгового партнерства. Президент Франции считает, что условия для переговорного процесса еще не сложились, поэтому шансов для положительного исхода практически нет.

 

"На примере Макрона мы видим, что Европа не намерена мириться с политикой Трампа, в рамках которой США относятся к государствам ЕС, как к вассалам. Этой парадигме приходит конец, и торговой войной ситуацию не исправить", — говорит Федоров.

 

Вашингтону, как добавляет эксперт, придется отказаться от изоляционизма и придерживаться многопланового подхода, который является залогом нормального партнерства.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Макрон
Главное за сутки
Китай отменит визы для граждан РФ Китай отменит визы для граждан РФ Российская Федерация и Китайская Народная Республика подпишут договор о двустороннем безвизовом режиме. Соответствующими сведениями поделился с информагентством ТАСС Николай Королев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ. "У нас с…
Какова вероятность новых санкций против России? Какова вероятность новых санкций против России? Новые санкции против Российской Федерации вероятнее всего будут утверждены Конгрессом Соединенных Штатов Америки уже до конца текущего года. Так считает эксперт международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, по мнению которого,…
Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинение в работе незарегистрированным иностранным агентом, считает, что ее преследуют за политические взгляды, сообщили в посольстве РФ. "(Бутина) сказала, что твердо намерена доказывать…
Читайте также
Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией Споры о том, кому же все-таки принадлежит Крымский полуостров, ведутся не только на Западе, но даже в самой России. О том, что присоединенный в 2014 году полуостров обязательно нужно вернуть…
Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Ситуация в Китае становится все более напряженной. Торговые войны дают свои первые плоды. Так недавно одна из крупнейших энергетических компаний Поднебесной, которая специализируется на добыче угля, объявила дефолт. Все не…
Маленькая хитрость пенсионной реформы ... в США Маленькая хитрость пенсионной реформы ... в США Периодически вижу новости из России о грядущей реформе, в результате которой поднимут пенсионный возраст. Всякие там Зюгановы и Навальные кричат про обман населения. Говорят, что политики, мол, крадут деньги из…
Тема дня
Почему Вашингтон так бесит "Крымский вопрос"? Почему Вашингтон так бесит "Крымский вопрос"?

На протяжении уже нескольких лет вопрос Крыма является одним из наибольших камней преткновения в меж...

Фото
Тайный пляж островов Мариета Тайный пляж островов Мариета

Плайя-дель-Амор, более известный как Скрытый пляж, является отличительной чертой островов Мариета, р...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

"Делу время, а потехе час", - подумал Петрович в 2 часа ночи. Отключил перфоратор и включил караоке.

Еще »
Самые популярные материалы
Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией
Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию?
Маленькая хитрость пенсионной реформы ... в США Маленькая хитрость пенсионной реформы ... в США
"Крымская декларация" - жирный крест на встрече Путина и Трампа "Крымская декларация" - жирный крест на встрече Путина и Трампа
"Крымнаш!" по-итальянски - на Сальвини "спустили всех собак" "Крымнаш!" по-итальянски - на Сальвини "спустили всех собак"
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.