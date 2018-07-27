Эмманюэль Макрон нашел управу на Дональда Трампа

Фото из открытых источников

Выступив против переговоров о торговом соглашении между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки, французский президент Эммануэль Макрон напомнил своему американскому коллеге Дональду Трампу о необходимости придерживаться многопланового подхода к сотрудничеству.

Так считает Сергей Федоров, эксперт по Франции и главный научный сотрудник Института Европы Российской академии наук, который поделился мнением с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

Эксперт прокомментировал заявление Макрона, согласно которому Франция не поддерживает новые переговоры между ЕС и США, касающиеся глобального Трансатлантического торгового партнерства. Президент Франции считает, что условия для переговорного процесса еще не сложились, поэтому шансов для положительного исхода практически нет.

"На примере Макрона мы видим, что Европа не намерена мириться с политикой Трампа, в рамках которой США относятся к государствам ЕС, как к вассалам. Этой парадигме приходит конец, и торговой войной ситуацию не исправить", — говорит Федоров.

Вашингтону, как добавляет эксперт, придется отказаться от изоляционизма и придерживаться многопланового подхода, который является залогом нормального партнерства.