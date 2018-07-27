Какова вероятность новых санкций против России?

Новые санкции против Российской Федерации вероятнее всего будут утверждены Конгрессом Соединенных Штатов Америки уже до конца текущего года.
Так считает эксперт международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, по мнению которого, президент США Дональд Трамп не будет рисковать и пытаться отменить принятие новых антироссийских санкционных мер.
"Есть два слоя отношений между РФ и США. Один из них — это диалог между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые пожимают друг другу руки и улыбаются, а другой — диалог между государственными машинами, которые, в отличие от президентов, не очень ладят", — приводит слова Бышока федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".
Эксперт говорит, что в США сложилась устойчивая антироссийская система, образованная представителями обеих партий. Речь идет о довольно влиятельной силе, против которой не решается выступать даже президент Трамп, поэтому России стоит ожидать новых санкций.
"Среди американского истеблишмента просто нет сколько-нибудь влиятельных групп людей, которые бы выступали резко против санкций. То есть, я не вижу вариантов, при которых нам удастся избежать новых санкционных ударов со стороны Вашингтона", — добавляет Бышок.
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