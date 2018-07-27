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Московский пенсионер вышел к Госдуме поддержать Поклонскую

Пятница, 27 Июля 2018 11:02
Московский пенсионер вышел к Госдуме поддержать Поклонскую Фото из открытых источников

Сегодня около девяти утра у входа в Государственную думу со стороны Георгиевского переулка появился пенсионер с плакатом: "Молодец, Наташа!". Мужчина, как сообщает Федеральное агентство новостей, решил таким образом поддержать депутата ГД РФ Наталью Поклонскую.

 

Представители ФАН побеседовали с активистом и выяснили, что раньше он был военнослужащим, затем занимался политологией, а в настоящее время живет на пенсию и не работает.

 

"Моя акция — это не только жест в поддержку Поклонской, но и посыл к власти, которая должна уделять большее внимание "крымскому резерву". Эти люди рисковали жизнью, чтобы Крым стал российским. Я не говорю, что Наталья Поклонская — идеальная, но она все-таки проявила твердую гражданскую позицию, защищая интересы Крымского полуострова", — говорит пенсионер.

 

Наталья Поклонская, напомним, проголосовала против принятия законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию, став единственным членом "Единой России", который голосовал вопреки консолидированному решению партии.

 

Комментируя поступок Поклонской, глава ЕР Сергей Неверов отметил, что депутату предстоит решить, готова ли она продолжать работать в коллективе. Сама Поклонская говорит, что не собирается сдавать мандат депутата.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Поклонская
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