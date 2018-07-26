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Джабаров: Америка - непримиримые борцы с российской «агрессией»

Четверг, 26 Июля 2018 14:35
Джабаров: Америка - непримиримые борцы с российской «агрессией» Фото из открытых источников

Опубликовав "Крымскую декларацию", Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в очередной раз показал намерение Америки продолжать бороться с российской "агрессией". Такое заявление сделал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным вопросам.

 

Декларация, принятая Госдепом США, касается статуса Крымского полуострова — в документе говорится, что Вашингтон не признает и не собирается признавать Крым в качестве субъекта Российской Федерации.

 

"Тот факт, что в Штатах приняли какую-то декларацию о статусе Крыма, не удивляет — очевидно, что Вашингтон пошел на такой шаг в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать верность своим союзникам. Кроме того, документ является итогом определенной внутриамериканской политической борьбы — та часть истеблишмента, которая считает себя борцом с "агрессией" России, напомнила о своем существовании", — цитирует Джабарова информационный ресурс politexpert.net.

 

Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам уверен, что никакого реального значения декларация не имеет. Подобные документы, говорит он, никак не влияют на жизнь рядовых крымчан, поэтому поводов для беспокойства нет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США и Россия последние новости
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