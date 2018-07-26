Декларация Госдепа по Крыму - что она меняет в мировой политике?

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал декларацию об официальном непризнании Вашингтоном Крымского полуострова в составе Российской Федерации. Сотрудники российского посольства в США ответили на заявление Госдепа.
"Подобные декларации и заявления появляются с завидной регулярностью. То есть, ничего нового Госдеп нам не сообщил. Мы лишь в очередной раз убедились в том, что наши партнеры обитают где-то в другой реальности. В которой, например, Косово — это Сербия", — заявили российские дипломаты.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков, как сообщает федеральное агентство "Экономика сегодня", назвал американскую декларацию о статусе Крыма бессмысленной.
"Она не стоит даже бумаги, на которой напечатана. Это просто инструмент пропаганды, который, к тому же, нельзя назвать сколько-нибудь эффективным", — отметил сенатор.
Может быть декларация США все-таки меняет что-то на мировой геополитической арене? Нет, не меняет. России абсолютно неважно признание Крыма со стороны США — полуостров прекрасно развивается и без этого. Соответственно, статус, которым Крым пытаются наделись американские политики, в принципе не имеет никакого значения.
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