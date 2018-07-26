Железняк покидает пост замсекретаря президиума генсовета «Единой России»

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Сергей Железняк решил покинуть пост замсекретаря генсовета всероссийской политической партии "Единая Россия". По данным Федерального агентства новостей, полученным от источника внутри партии, Железняк уже написал заявление о своем уходе.

"Он на самом деле покидает свой пост", — прокомментировали уход Железняка представители партии "Единая Россия" в разговоре с сотрудниками ФАН.

Официального заявления об уходе Железняка с поста заместителя секретаря генерального совета ЕР, впрочем, пока не было — пресс-служба партии молчит.

Леонид Слуцкий, председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по международным вопросам, подтвердил сведения об уходе Железняка, однако не стал комментировать ситуацию, отметив, что для начала он намеревается провести личный разговор с коллегой.

Заявление Железняка об уходе, по информации ФАН, будет рассматриваться президиумом генерального совета ЕР на одном из грядущих заседаний.

Железняк стал депутатом ГД РФ в 2011 году. В данный момент является членом комитета Госдумы по международным делам. В партии "Единая Россия" Железняк тоже курирует международную работу.