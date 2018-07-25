Политолог Виноградов: карьера Евкурова на нынешнем посту положительно продолжится

Фото из открытых источников

Генсовет партии «Единая Россия» внес кандидатуру Юнус-Бека Евкурова на должность главы Республики Ингушетия на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. Свои комментарии по этому поводу дал Михаил Виноградов, руководитель фонда «Петербургская политика».

Он заявил, что событие является успехом для действующего руководителя региона. Эксперт выразил уверенность не только в том, что карьера политика на нынешнем посту положительно продолжится, но и в стабильности позиций Евкурова.

При этом Михаил Виноградов подчеркнул, что сенсацией выдвижение Евкурова назвать нельзя. По его словам, у сегодняшнего главы Ингушетии не все проходит гладко в регионе, можно, например, вспомнить конфликты с представителями религиозных конфессий. Но при этом для федеральной власти он понятен: об этом свидетельствует недавно состоявшаяся встреча Евкурова с Путиным.

Глава фонда «Петербургская политика» считает, что «ЕР», выдвигая Евкурова, стремилась угадать позицию исполнительной власти. В текущем году глава РИ встречался с президентом РФ дважды. Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России» заявил об уверенности партии в том, что Ингушетия во главе с Евкуровым будет с успехом развивать экономику и социальную сферу.

Напомним: эксперты после встречи Евкурова с Владимиром Путиным заявили о хорошем знаке для главы РИ с точки зрения карьерной перспективы. Руководитель региона тогда попросил президента РФ о поддержке значимых инициатив региона – решении проблем с водоснабжением и строительстве футбольного стадиона. Наблюдатели отметили: Евкуров обеспечивает стабильность в республике, действуя в достаточно сдержанном стиле, и этот имидж имеет определенную силу. Все это, считают эксперты, способствует одобрению президентом страны деятельности Евкурова.