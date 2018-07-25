Россия и Китай нанесут совместный удар по экономике США

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Одним из самых крупных держателей американского государственного долга (исчисляемого уже десятками триллионов долларов) является Китай, поэтому если предположить, что Пекин вслед за Москвой начнет активно избавляться от облигаций Казначейства США, то экономика Соединенных Штатов Америки погрузится в хаос.

О серьезном ударе, который по американской экономике могут нанести Российская Федерация и Китайская Народная Республика, в беседе с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня" рассказала Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари".

Россия, напомним, продемонстрировала резкое сокращение своих активов в облигациях госзайма США весной этого года — российские активы с апреля по май уменьшились с девяносто шести до пятнадцати миллиардов долларов.

Этот факт не мог не сказаться на экономике США — отмечает Кокорева, по словам которой, американцы были вынуждены повысить процентные ставки, чтобы удержать свой финансовый сектор на плаву.

"Однако гораздо большую угрозу для США представляет Китай, которому принадлежит самый внушительный пакет облигаций. Если китайцы начнут распродавать свои активы, то экономика США фактически лишится доверия со стороны самых влиятельных инвесторов", — добавляет эксперт.