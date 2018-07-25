Среда 25 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Россия и Китай нанесут совместный удар по экономике США

Россия и Китай нанесут совместный удар по экономике США

Среда, 25 Июля 2018 13:02
Россия и Китай нанесут совместный удар по экономике США Фото из открытых источников

Одним из самых крупных держателей американского государственного долга (исчисляемого уже десятками триллионов долларов) является Китай, поэтому если предположить, что Пекин вслед за Москвой начнет активно избавляться от облигаций Казначейства США, то экономика Соединенных Штатов Америки погрузится в хаос.

 

О серьезном ударе, который по американской экономике могут нанести Российская Федерация и Китайская Народная Республика, в беседе с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня" рассказала Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари".

 

Россия, напомним, продемонстрировала резкое сокращение своих активов в облигациях госзайма США весной этого года — российские активы с апреля по май уменьшились с девяносто шести до пятнадцати миллиардов долларов.

 

Этот факт не мог не сказаться на экономике США — отмечает Кокорева, по словам которой, американцы были вынуждены повысить процентные ставки, чтобы удержать свой финансовый сектор на плаву.

 

"Однако гораздо большую угрозу для США представляет Китай, которому принадлежит самый внушительный пакет облигаций. Если китайцы начнут распродавать свои активы, то экономика США фактически лишится доверия со стороны самых влиятельных инвесторов", — добавляет эксперт.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости госдолг
Главное за сутки
Соединенные Штаты не будут продавать истребители F-35 Турции Соединенные Штаты не будут продавать истребители F-35 Турции Американские конгрессмены наложили запрет на поставки новейших истребителей пятого поколения F-35 в Турцию. Соответствующий контракт, который Турция уже успела оплатить, был отложен до "лучших времен", то есть, до улучшения отношений…
Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Президент США Дональд Трамп предложил во вторник властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. Соответствующую запись президент сделал в Twitter, сообщает ТАСС. Представители…
Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III Результаты экспертиз, проведенных в рамках расследования гибели семьи последнего русского императора Николая II, полностью опровергли версию об отравлении императора Александра III, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Бастрыкин напомнил, что…
Читайте также
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер Депутат Государственной думы Наталья Поклонская уже не раз демонстрировала свое упорство. Совсем недавно она отказалась стоя поприветствовать американскую делегацию, посетившую российский парламент. Теперь же политик решила саботировать закон об увеличении…
Трампа принялась "строить" уже и Украина Трампа принялась "строить" уже и Украина На фоне форменной истерики и натуральной оголтелой травли, устроенной президенту США Дональду Трампу на родине, уже не таким удивительным выглядит тот факт, что выдвигать к нему претензии, требовать каких-то "объяснений"…
Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Миф о «советской оккупации» начал трещать по швам в евроинтегрировавшейся до вымирания жителей Латвии. Причём бьют по этому мифу вовсе не этнические русские, а самые что ни на есть латыши.…
Тема дня
Новые приключения «Новичка» в Британии Новые приключения «Новичка» в Британии

Смертельно опасный яд «Новичок» продолжает разгуливать по окрестностям британского города Солсбери и...

Фото
А вы бывали в Исландии? Видели кратерное озеро Керид? А вы бывали в Исландии? Видели кратерное озеро Керид?

Расположенное в юго-западной части Исландии, кратерное озеро Керид является уникальным по своему про...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

Не были на пенсии, нечего и привыкать.

Еще »
Самые популярные материалы
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
Трампа принялась "строить" уже и Украина Трампа принялась "строить" уже и Украина
Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили!
Россию ждет большой референдум? Россию ждет большой референдум?
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.