Эксперт оценил резкое заявление Хейли о вражде между США и Россией

Резкое заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о "невозможности дружбы" между США и Россией — это, по словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, результат "переваривания", которому в Вашингтоне подвергли итоги исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16-го июля.
Никки Хейли, напомним, заявила, что в США не доверяют России и "никогда не будут доверять ей", а также сказала, что никакой дружбы между Вашингтоном и Москвой не может быть в принципе. Заявление американского постпреда при ООН уже вызвало широкий резонанс в дипломатических кругах и спровоцировало ряд ответных заявлений.
"Встреча Путина и Трампа 16-го июля в Хельсинки является чрезвычайно важным событием — на это указывает и заявление Хейли, и ряд других, менее заметных, но не менее показательных событий. Все говорит о том, что представители настроенной против России части американского истеблишмента пытаются сорвать соглашения между президентами РФ и США, которые были заключены по итогам встречи", — цитирует американиста Васильева информационный ресурс politexpert.net.
Васильев уверен, что договоренности, к которым пришли Путин и Трамп, будут саботироваться Белым домом — именно так стоит расценивать слова Хейли в первую очередь.
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