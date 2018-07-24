В Совфеде ответили на слова Хейли о «невозможности дружбы» с РФ

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Соединенные Штаты Америки не доверяют и "никогда не будут доверять" Российской Федерации. Такое заявление сделала постпред США при ООН Никки Хейли в ходе беседы с представителями американского тв-канала CBN. Хейли, в частности, отметила, что установить дружеские отношения между Москвой и Вашингтоном вообще невозможно.

"Мы не доверяем Москве. Мы не доверяем президенту России Владимиру Путину. И не собираемся. Россия не станет другом США, это невозможно", — заявила Хейли.

В Совете Федерации ответили на слова Хейли и пояснили, что Россия и не стремится "подружиться" с Соединенными Штатами.

"Важность для нас представляет партнерство, в рамках которого наши страны могут эффективно развивать образование, культуру, промышленность, торговлю, а также другие отрасли", — цитирует Федеральное агентство новостей председателя комитета Совфеда по международным вопросам Владимира Джабарова.

Джабаров говорит, что такой цели, как "дружба" с США, у России никогда не было и нет. Однако это не значит, что не нужно предпринимать попыток создания конструктивных отношений, которые могут принести немало выгод обеим странам.