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Хейли: Россия никогда не станет другом США

Вторник, 24 Июля 2018 08:35
Хейли: Россия никогда не станет другом США Фото из открытых источников

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что российская сторона никогда не станет «другом» США. Об этом она сказала в интервью CBN.

 

По словам Хейли, Соединенные Штаты не доверяют России и российскому лидера Владимиру Путину. Она добавила, что этого доверия никогда не будет, пишет Газета.ру. 

 

«Они (Россия - прим.ред.) никогда не станут нашим другом. Это просто факт», — заявила Хейли.

 

Она добавила, что встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина должна была состояться и «заставила себя долго ждать». Хейли также заметила, что довольна политикой США по отношению к российской стороне.

 

Ранее сообщалось, что больше половины жителей США считают, что необходимо провести новую встречу между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги США и Россия последние новости
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