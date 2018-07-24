Хейли: Россия никогда не станет другом США

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что российская сторона никогда не станет «другом» США. Об этом она сказала в интервью CBN.
По словам Хейли, Соединенные Штаты не доверяют России и российскому лидера Владимиру Путину. Она добавила, что этого доверия никогда не будет, пишет Газета.ру.
«Они (Россия - прим.ред.) никогда не станут нашим другом. Это просто факт», — заявила Хейли.
Она добавила, что встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина должна была состояться и «заставила себя долго ждать». Хейли также заметила, что довольна политикой США по отношению к российской стороне.
Ранее сообщалось, что больше половины жителей США считают, что необходимо провести новую встречу между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.
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