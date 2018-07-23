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Ведущий Fox News поехал в Россию после интервью с Путиным

Понедельник, 23 Июля 2018 08:24
Ведущий Fox News поехал в Россию после интервью с Путиным Фото из открытых источников

Ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес, взяв интервью у президента России Владимира Путина после саммита в Хельсинки, взял отпуск и отправился с женой в Россию, посетив Москву и Санкт-Петербург. Об этом ведущий сообщил газете The New York Times.

 

"Я почти не колебался", - заявил 70-летний Уоллес по телефону. "Я подумал, а почему бы и нет", - добавил он.

 

По словам ведущего, на улицах Москвы и Санкт-Петербурга его узнавали в лицо после трансляции интервью по российскому телевидению. За исключением этих эпизодов за все время отдыха его с супругой никто не беспокоил, сообщает ТАСС.

 

"Не было ни одного признака неприятностей или чего-то такого", - заверил Уоллес.

 

Согласно его словам, он добивался разрешения взять интервью у российского лидера несколько месяцев. "Добро" из Кремля поступило после официального объявления о проведении саммита Россия - США в Хельсинки. Единственное условие российской стороны заключалось в том, что Fox News должен был показать интервью в эфире целиком.

 

Как отметили в пресс-службе телеканала, это первое интервью президента России американским СМИ с марта нынешнего года. Для Криса Уоллеса это уже второе интервью с президентом России: он беседовал с ним в сентябре 2005 года.

 

Об интервью

 

Как сообщил Fox News, интервью с Путиным было взято в посольстве РФ в Хельсинки после встречи с Трампом и продолжалось 35 минут. Российский лидер ответил, в частности, на вопросы, касавшиеся расширения НАТО, Крыма, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, гарантий безопасности КНДР, попыток Запада изолировать Россию, вмешательства извне в президентские выборы в США 2016 года и его расследования.

 

По данным исследовательской службы Nielsen, в Соединенных Штатах интервью посмотрели 3,2 млн человек.

 

Саммит в Хельсинки стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа. До этого лидеры встречались дважды - в июле и ноябре прошлого года - на крупных международных мероприятиях.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Fox News
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