МИД РФ выразил греческому послу протест в связи с антироссийскими заявлениями Афин

В российском МИДе сообщили, что вызвали посла Греции и выразили ему протест в связи с антироссийскими заявлениями, сделанными Афинами из-за высылки с территории страны дипломатов из России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как уточнили во внешнеполитическом ведомтсве, речь идет о решении греческой стороны выслать двух российских дипломатов и о запрете въезда в Грецию еще двум россиянам, сообщает Газета.ру.
«20 июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации А.Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями», — сообщили в МИД..
Ранее МИД Греции заявил, что комментарий официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о высылке двух российских дипломатов является неуважением к Афинам. Как отмечается, такие действия Афин являются ответом на незаконное вмешательство российских дипломатов во внутренние дела Греции.
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