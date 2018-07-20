Эксперт рассказал о реакции Запада на предложение Трампу провести референдум на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу разрешить конфликт на востоке Украины путем проведения референдума. Жители непризнанных республик Донбасса, согласно замыслу Путина, должны сами определить судьбу своего региона.
О том, что такое предложение прозвучало в рамках диалога президентов в Хельсинки, стало известно аналитическому агентству Bloomberg. По данным которого, Трамп не был готов к подобному предложению, поэтому попросил Путина пока что не озвучивать идею публично.
Реакция Запада на довольно неожиданное предложение Путина, по словам члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдана Безпалько, является вполне предсказуемой.
"Трамп подвергается серьезному давлению со стороны настроенной против него части американского истеблишмента, поэтому любые резкие маневры рассматривает в первую очередь как риски для себя. Именно поэтому он попросил Путина повременить с оглаской", — цитирует эксперта информационный портал politexpert.net.
Безпалько добавил, что в целом предложение Путина о референдуме на Донбассе выглядит пока что весьма туманно — то есть, неясно, например, какие конкретно варианты будут предложены жителям охваченного конфликтом региона.
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