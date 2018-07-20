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Президент объявил об изменении внешней политики России

Пятница, 20 Июля 2018 08:40
Президент объявил об изменении внешней политики России Фото из открытых источников

Внешняя политика России должна стать более экономически ориентированной на фоне роста проявлений протекционизма на мировой арене. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании в МИД российских послов и постоянных представителей в четверг, 19 июля.

 

По его словам, принцип конкуренции и открытости в мировой торговле все чаще подменяется протекционизмом, экономическая выгода и целесообразность — идеологической конъюнктурой и политическим давлением, а экономические связи и предпринимательская свобода политизируются.

 

«На этом фоне внешняя политика России, напротив, должна стать более экономически ориентированной и более рациональной», — поставил задачу глава государства.

 

24 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не допустит, чтобы кто-либо заступал за «красные линии» национальных интересов страны. Он подчеркнул, что внешний политический курс Путина последователен и конструктивен, пишет Лента.ру.

 

В марте Песков высказал мнение, что основная цель внешней политики и международных отношений — обеспечение комфортных условий для решения внутренних задач.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Россия
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