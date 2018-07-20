Трамп пригрозил стать худшим врагом Путина, если не сможет с ним поладить

Президент США Дональд Трамп заявил, что если после переговоров с Владимиром Путиным так и не удастся наладить отношения, он станет "злейшим врагом" российского президента.
"Я буду злейшим врагом Владимира Путина, если отношения США-РФ не сложатся", — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.
Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки, напоминает РИА Новости.
Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
Не успели остыть микрофоны после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, как американцы, встрево...
Вулкан Тейде - это символ Канарских островов и, без сомнения, самая зрелищная черта природы Тенерифе...
- У меня две новости.
- Как всегда? Одна хорошая, а другая - плохая?
- Ну-у-у, тут как бы две в одной. Дед храпеть перестал.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.