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Трамп пригрозил стать худшим врагом Путина, если не сможет с ним поладить

Пятница, 20 Июля 2018 08:33
Трамп пригрозил стать худшим врагом Путина, если не сможет с ним поладить Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что если после переговоров с Владимиром Путиным так и не удастся наладить отношения, он станет "злейшим врагом" российского президента.

 

"Я буду злейшим врагом Владимира Путина, если отношения США-РФ не сложатся", — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

 

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки, напоминает РИА Новости.

 

Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги США и Россия последние новости
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