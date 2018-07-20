Трамп пригрозил стать худшим врагом Путина, если не сможет с ним поладить

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Президент США Дональд Трамп заявил, что если после переговоров с Владимиром Путиным так и не удастся наладить отношения, он станет "злейшим врагом" российского президента.

"Я буду злейшим врагом Владимира Путина, если отношения США-РФ не сложатся", — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки, напоминает РИА Новости.

Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.