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Путин рассказал о противниках России в США

Четверг, 19 Июля 2018 16:31
Путин рассказал о противниках России в США Фото из открытых источников

Владимир Путин назвал противников России в США могущественными и сильными людьми.

 

По его словам, это подтверждается тем, что они могут "впаривать" миллионам граждан различные "трудно перевариваемые в нормальной логике истории".

 

"Нас так всегда и везде учили, что люди, работающие для государства, в интересах общества, прежде всего должны думать о фундаментальных этих интересах и их всегда ставить выше, но нет. В Соединенных Штатах, мы видим, есть силы, которые свои групповые, узкопартийные интересы ставят выше общенациональных", — сказал президент на совещании с послами и постоянными представителями России.

 

Президент отметил, что, несмотря на это, Россия открыта для развития контактов с США на равноправной и взаимовыгодной основе. Он также подчеркнул, что это необходимо всему миру, сообщает РИА Новости.

 

"Как крупнейшие ядерные державы, мы несем особую ответственность за обеспечение стратегической стабильности и безопасности", — добавил он.

 

Российский президент также оценил отношения с США. По его мнению, Москва и Вашингтон начали путь к позитивным изменениям. Он напомнил о прошедшей в понедельник встрече с президентом США Дональдом Трампом.

 

"При всей разнице взглядов мы сошлись во мнении, что российско-американские отношения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, по многим параметрам даже хуже, чем во времена холодной войны", — отметил российский лидер и добавил, что накопившиеся за годы проблемы не решить за несколько часов.

 

Однако, несмотря на это, встреча "была в целом успешной, привела к полезным договоренностям", заключил Путин.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги США и Россия последние новости
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