Усиление Крыма дивизионом ЗРПК «Панцирь С-1» вызвано желанием Порошенко двинуться на полуостров?

Фото из открытых источников

Командование войсками Южного военного округа приняло решение усилить противовоздушную оборону Крыма дополнительным дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь С-1". Предполагается, что этот шаг связан с попытками Украины дестабилизировать обстановку на полуострове.

По словам командующего войсками ЮВО Александра Дворникова, дополнительный дивизион ЗРПК повысит оснащенность ЮВО до шестидесяти пяти процентов — это, как уточняется, более чем значительный показатель.

Дворников, кроме того, добавил, что до конца года в Крыму будут размещены современные системы С-400 "Триумф", которые еще в более высокой степени увеличат защищенность полуострова.

Комментируя это, экс-глава зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев заявил, что усиление крымской системы ПВО имеет политические причины — ситуацию в регионе планирует дестабилизировать президент Украины Петр Порошенко.

"Порошенко постоянно обещает "отвоевать" Крым, захватить Азовское море, и так далее. Понятно, что такие заявления могут быть сколько угодно абсурдными, но у них есть и вполне конкретные последствия", — цитирует эксперта сайт politexpert.net.