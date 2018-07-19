Леонид Слуцкий: «Необходимо активно продвигать русский язык везде, где живут русские»

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Председатель комитета по международным делам Государственной думы РФ Леонид Слуцкий принял участие в работе третьего молодежного образовательного добровольческого форума «ДоброЛето. Территория веры», который проходит сейчас в Сергиевом Посаде.

Форум, проводящийся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в этом году объединил сразу два ежегодных фестиваля – молодежный форум «ДоброЛето» и Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство».

Участники живут в палаточном лагере на территории Благовещенского поля. В рамках форума проходят круглые столы, беседы, познавательные экскурсии и мастер-классы, которые ведут известные российские политики и общественные деятели, ученые и представители СМИ. В форуме принимают участие около тысячи молодых людей из России, стран СНГ, Европы и Австралии, в том числе около 200 представителей казачьей молодежи.

Во время встречи с участниками форума Леонид Слуцкий заявил, что Россия и Русский мир последовательно выступают против однополярного устройства мира и являются главным камнем преткновения на пути тех, кто пытается такой порядок создать. Депутат считает, что только сообща можно отстоять интересы Русского мира. Важное значение Леонид Слуцкий придаёт поддержке русских школ за рубежом.

«Мы должны активно продвигать Русский мир, русский язык везде, где живут русские. Сейчас количество русских школ в мире сокращается. Не хватает финансирования. На встрече в Госдуме с правительством мы поднимали этот вопрос. После Чемпионата мира по футболу жители многих стран увидели настоящую Россию – добрую, приветливую, открытую. И мы должны дальше рассказывать правду о нашей стране. Нам нужно увеличивать средства, выделяемые на работу с соотечественниками за рубежом, увеличивать финансирование информационной работы», – сказал Леонид Слуцкий.

Говоря о ситуации на Украине, Слуцкий отметил, что главное – добиваться соблюдения минских соглашений, особенно от официального Киева, который регулярно их нарушает.

«Мы с вами должны прилагать большие усилия, чтобы сделать Россию сильной и процветающей. Когда здесь будут рабочие места, достойное образование и здравоохранение, тогда наши соотечественники из других стран захотят вернуться на родину. И это зависит от вас», – резюмировал Леонид Слуцкий.