Трамп считает, что Путин ответственен за вмешательство в выборы США

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Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин как российский лидер лично несет ответственность за приписываемое РФ вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

Такое мнение глава Белого дома выразил в интервью телеканалу CBS, отрывок из которого распространен в среду.

Трампу был задан прямой вопрос, считает ли он, что Путин несет личную ответственность за вмешательство, пишет ТАСС.

"Ну, считал бы, потому что он отвечает за [свою] страну. Точно так же, как считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране [в США]. Так что, определенно, вам следует как лидера страны считать его ответственным, да", - ответил Трамп.

После этого ведущий также поинтересовался у президента США, что именно по этому поводу он сказал Путину во время их встречи с глазу на глаз в Хельсинки. "[Я был] очень убедителен с точки зрения того, что мы не можем допустить вмешательство, мы не можем позволить [происходить] чему-либо подобному. Я дал ему [президенту РФ] понять, что мы этого допустить не можем, и это именно так", - сказал глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что не хочет вникать в правдивость слов Путина о том, что РФ не вмешивалась в американские выборы, потому что ему достаточно данных, предоставленных разведкой.

"Я не хочу вникать, говорит ли он правду или нет. Я могу лишь сказать, что доверяю данным разведки", - заявил американский лидер.

16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед. Вместе с тем на родине Трампа подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию по поводу приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Расследованием этих якобы имевших место попыток оказания влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки заявил: "Президент Трамп в очередной раз затронул тему так называемого российского вмешательства в избирательные процессы в Соединенных Штатах. Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе на личных встречах с президентом, - что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс".