Стариков предложил Жириновскому альтернативный иск к ЕС на 1 трлн евро

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Глава ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что Евросоюз должен заплатить Российской Федерации один триллион евро за "страшный политический эксперимент", в рамках которого Запад пытался построить в России коммунизм.

Коммунизм, в итоге, так и остался нереальной мечтой, зато в процессе русский народ потерял колоссальное количество людей, деградировал морально, а также в целом очень сильно пострадал. Жириновский считает, что Европейский союз должен заплатить за все это, а Россия, соответственно, должна требовать компенсаций в суде.

Комментируя заявления Владимира Жириновского, писатель, общественный и политический деятель, а также лидер движения "ПВО" Николай Стариков отметил, что идея Владимира Вольфовича обречена на провал, однако определенное зерно истины в ней присутствует.

"Нужно учитывать то обстоятельство, что на момент осуществления российской революции, в мире еще не было никакого Европейского союза, поэтому данную структуру вряд ли можно обвинять в проведении "эксперимента по построению коммунизма". Россия, однако, все-таки может обратиться в суд с финансовыми претензиями, но ответчиками должны быть, например, прибалтийские государства, которые вышли из состава Российской империи полностью незаконно", — цитирует Старикова ресурс politexpert.net