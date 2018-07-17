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Речь идет о разделе мира: Эксперт о переговорах Путина и Трампа

Вторник, 17 Июля 2018 14:01
Речь идет о разделе мира: Эксперт о переговорах Путина и Трампа Фото из открытых источников

Состоявшуюся вчера встречу лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина уже оценивают как начало прорыва в отношениях России и Америки. В контексте улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, при этом, все чаще слышно о "большой сделке", по итогам которой мир окажется фактически разделенным.

 

Встречу Путина с Трампом прокомментировал политолог Александр Бородай, возглавляющий Союз добровольцев Донбасса — эксперт поделился своими размышлениями с Федеральным агентством новостей.

 

"Я не очень люблю комментировать такие темы, потому что на самом деле ни у кого нет точной информации о том, что конкретно обсуждали президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки за закрытыми дверями. О чем договорились президенты — не знает никто, но всем сколько-нибудь компетентным экспертам понятно, что речь фактически шла о разделе мира", — говорит Бородай.

 

Политолог отметил, что американцы, судя по всему, смирились с присутствием российских войск в Сирии, поэтому согласились разделить сферы влияния в послевоенной Сирийской Арабской Республике. Кроме Сирии, Путин и Трамп наверняка обсуждали и ситуацию на Украине, однако здесь вряд ли было принято какое-то четкое решение.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Путин и Трамп
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