Встреча в Хельсинки: О чем договорились Путин и Трамп

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До встречи в Хельсинки президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пересекались лишь дважды — в рамках саммита Группы 20 в Гамбурге (июль 2017 года) и на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге (ноябрь 2017-го).

И лишь 16 июля состоялась первая полноформатная встреча двух лидеров. Чем она завершилась и какие заявления сделали Путин и Трамп — читайте ниже.

Keep Peace

В Хельсинки — небольшом городе с населением, едва превышающим 600 тыс. человек, — были введены повышенные меры безопасности, пишет ТАСС. Часть улиц была временно перекрыта, на границах Финляндии со странами ЕС временно ввели паспортный контроль. А в одном из отелей города в честь встречи Путина и Трампа начали предлагать специальный коктейль Keep peace ("Сохраняйте мир").

Американский лидер прибыл в Хельсинки еще в воскресенье и успел пообщаться с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Российский президентский борт прибыл в понедельник в 13:00 по местному времени (совпадает с московским), после чего Владимир Путин направился в Президентский дворец на новом лимузине Aurus российского производства. Трамп прибыл во дворец через 20 минут после Путина на американском лимузине Cadillac One, получившем прозвище The Beast ("Зверь").

Беседа тет-а-тет

Из-за задержки прибытия Путина в Хельсинки переговоры двух лидеров с глазу на глаз начались на час позже запланированного — в 14:10. Путин и Трамп общались за закрытыми дверьми более двух часов.

Перед началом беседы тет-а-тет Трамп поделился с журналистами, что обсудит с российским лидером не только вопросы торговли и военного сотрудничества, но и отношений с КНР. "Мы немного поговорим о нашем общем друге президенте Си [председателе КНР Си Цзиньпине]", — сказал хозяин Белого дома.

Путин же предложил американскому президенту "поговорить обстоятельно" об отношениях Москвы и Вашингтона и "по различным болевым точкам в мире".

Расширенный состав

Встреча двух президентов продолжилась в формате рабочего завтрака. К Трампу и Путину присоединились министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, посол США в РФ Джон Хантсман, госсекретарь США Майкл Помпео, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и специальный помощник президента США Фиона Хилл.

Во время завтрака Трамп заявил, что считает состоявшуюся встречу с Путиным тет-а-тет "очень хорошим началом для всех".

Заявления лидеров

Президент Путин выступил на пресс-конференции первым, назвав переговоры с американским лидером "весьма успешными и полезными", а также прошедшими "в откровенной и деловой атмосфере". Российский лидер также рассказал, что передал Трампу записку с предложением по нераспространению ядерного оружия.

Путин также заявил, что прошедшие переговоры отразили совместное с президентом Трампом "желание выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня".

Наконец, президент Путин отметил, что спецслужбы России и США находились в контакте во время ЧМ-2018, рассказал о достижении договоренности о создании рабочей группы с участием "капитанов бизнеса" двух стран, а также сказал, что Москва и Вашингтон имеют все необходимые слагаемые для сотрудничества по сирийскому урегулированию.

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что "дипломатия и совместная работа предпочтительнее конфликтов и враждебного отношения, продуктивный диалог хорош не только для США и для России, но и хорош для всего мира". Хозяин Белого дома также добавил, что Россия будет работать с США над денуклеаризацией КНДР.

Трамп также пояснил, что по-прежнему считает Путина соперником, но считает это "комплиментом".

Вопросы журналистов

Журналистам разрешили задать всего четыре вопроса — по два со стороны российских и американских СМИ. Президенты отвечали на вопросы о мировых рынках энергоносителей, приписываемом России вмешательстве в американские политические процессы и даже о компромате, который, по мнению одного из журналистов, могли собирать в РФ на Дональда Трампа.

В ходе ответов на вопросы президент Путин предложил США "конструктивно работать по регулированию международных рынков" энергоносителей и предложил Трампу, чтобы спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США, запросил у российской стороны возможность допроса граждан РФ в рамках договора 1999 года о взаимопомощи по уголовным делам.

При этом Путин попросил у США оказать помощь в расследовании дела основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Кроме того, глава российского государства передал Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. Американский лидер пообещал передать его своему младшему сыну Бэррону.

Президент США также высоко оценил предложение Путина по расследованию вокруг приписываемого вмешательства Москвы в избирательные процессы в США и заявил, что в ухудшении двусторонних отношений виновата как Москва, так и Вашингтон.

"Я думаю, что США повели себя глупо, я думаю, что все повели себя глупо, нам нужно было давно установить этот диалог. На самом деле [это случилось] еще задолго до того момента, как я занял этот пост. Я чувствую, что обе стороны допустили ошибки", — сказал Трамп.

Хозяин Белого дома также добавил, что Россия помогла США с разгромом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Наконец, отвечая на вопрос о наличии у Москвы компромата на президента США, Путин попросил задавшего вопрос журналиста выбросить "эту шелуху из головы".