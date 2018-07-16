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Встреча Путина и Трампа: президенты могут обсудить "болевые точки" в двусторонних отношениях

Понедельник, 16 Июля 2018 16:10
Встреча Путина и Трампа: президенты могут обсудить &quot;болевые точки&quot; в двусторонних отношениях Фото из открытых источников

Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры тет-а-тет в президентском дворце в Хельсинки, которым предшествовала открытая часть встречи в узком составе.

 

На ней президент России заявил, что настало время поговорить обстоятельно, пишет РИА Новости.

 

"У нас продолжаются постоянные контакты. Мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну и, конечно, настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным "болевым точкам" в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание", — заявил Путин.

 

При этом Трамп отметил, что весь мир заинтересован в хороших отношениях между Москвой и Вашингтоном.

 

"У наших двух стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить наши взаимоотношения. На протяжении нескольких лет", — сказал он.

 

Президент США сообщил, что хотел бы поговорить о торговле, военных вопросах, в том числе ядерном потенциале двух стран, и Китае. Также Трамп поздравил Путина с проведением "великолепного чемпионата мира по футболу".

 

Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием. Далее беседа продолжится тет-а-тет, на нее отведено полтора часа. Потом по графику состоятся переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, займут час 45 минут.

 

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги США и Россия последние новости
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