Война в Сирии и Иран могут стать основными темами встречи Путина и Трампа

Российско-американский саммит, который проходит в Хельсинки сегодня, будет использован лидерами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимиром Путиным и Дональдом Трампом преимущественно для обсуждения Сирии и Ирана. Такое заявление сделал Валид Фарес, бывший советник Трампа по связанным с Ближним Востоком вопросам.
"В конфликте, который все еще продолжается в Сирийской Арабской Республике, активно участвует Иран, поэтому война в Сирии и роль в ней Ирана будут одними из ключевых тем, которых коснутся Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита", — цитирует экс-советника лидера США Федеральное агентство новостей.
Валид Фарес уверен, что президенты РФ и США обсудят перспективы заключения соглашений, в рамках которых Сирия и Россия будут обеспечивать со своей стороны полный вывод поддерживаемых Ираном сил из САР, а Соединенные Штаты будут курировать вывод из Сирии джихадистов.
Мнение американского эксперта прокомментировал Борис Долгов из Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, который отметил, что Сирия и Иран, безусловно, будут обсуждаться при встрече президентов РФ и США, но делать какие-то конкретные предположения на этот счет очень сложно.
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