"Северный поток-2" подрывает стратегию Трампа в отношении России

Газопровод "Северный поток - 2" угрожает энергетическим и экономическим интересам Соединенных Штатов Америки, поэтому Вашингтон в принципе не готов идти на какие-то уступки, связанные с этим проектом — говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации.
"Если на сегодняшней встрече Трампа и Путина будет обсуждаться проблематика "Северного потока - 2", то вряд ли у президентов США и РФ получится приблизиться хоть к каким-то прочным договоренностям. Строящийся газопровод станет причиной, по которой Штаты не смогут экспортировать свой СПГ в Европу, поэтому Вашингтон пытается сорвать проект любой ценой", — цитирует эксперта федеральное-бизнес агентство "Экономика сегодня".
Юшков уверен, что "Северный поток - 2" подрывает стратегию, которой придерживается американский лидер Дональд Трамп, когда совершает те или иные действия, связанные с Россией. Соответственно, любое обсуждение между президентами РФ и США, в котором будет упоминаться газопровод, может сорвать диалог лидеров в целом.
При этом, у США фактически нет инструментов, при помощи которых они могли бы помешать реализации проекта "Северный поток - 2". То есть, Вашингтон, конечно, может задействовать санкции, которые не позволят "Газпрому" арендовать корабли-трубоукладчики, однако в этом случае российский холдинг просто купит собственное судно-трубоукладчик.
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