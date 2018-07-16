Названа главная цель встречи Путина и Трампа

Сегодня в столице Финляндии состоятся долгожданные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным — в преддверии важного геополитического события ресурс politexpert.net попытался разобраться в истинных целях встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
О целях, которые стоят перед президентами России и Америки, "ПолитЭксперту" рассказал Владимир Шаповалов, кандидат исторических наук и доцент кафедры политисследований РФ и пространства экс-СССР Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова.
"Для начала нужно обратить внимание на агрессивные атаки, которым Трамп подвергается как стороны своих оппонентов из США, так и со стороны европейского истеблишмента. Давление, которое оказывается на Трампа, растет с каждым днем, так что очевидно, что американскому лидеру приходится принимать решения в очень непростых условиях. Но Трамп, тем не менее, твердо придерживается цели, которой следует и его российский коллега — президенты намерены разморозить отношения между РФ и США и определить контуры диалога по решению целого ряда глобальных вопросов. Один из таких вопросов — это конфликт в Сирии", — говорит Шаповалов.
Кроме Сирии, Трамп и Путин обсудят ситуацию в Украине, проблемы Ирана и Северной Кореи, а также другие важные темы.
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