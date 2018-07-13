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Трамп отказался разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери

Пятница, 13 Июля 2018 08:45
Трамп отказался разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с «Новичком» в британских городах Солсбери и Эймсбери. Об этом он заявил в интервью газете The Sun, сообщает Лента.ру.

 

«Я думаю, что ладить с Китаем, ладить с Россией — это хорошо», — сказал он, отвечая на вопрос, не повлияло ли применение нервно-паралитического вещества на планы встретиться с Путиным 16 июля в Хельсинки.

 

30 июня пара британцев отравилась в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее одна из отравленных умерла в больнице. В британском Минобороны в смерти женщины от «Новичка» обвинили Россию. Москва обвинения отвергает.

 

26 марта из-за «дела Скрипаля» США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле. Россия применила зеркальные меры, вызвав недовольство в Вашингтоне.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Политика США и Россия последние новости
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