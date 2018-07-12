Возможность вхождения Грузии в Североатлантический альянс оценили эксперты

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Грузия может стать полноправным членом НАТО — заявил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, добавив, что подготовка к принятию Грузии в НАТО осуществляется уже сейчас.

Столтенберг, по данным Федерального агентства новостей, сделал соответствующее заявление в ходе саммита НАТО. По словам генерального секретаря организации, Альянс поддерживает стремления Тбилиси к членству в НАТО, поэтому со своей стороны сделает все необходимые для этого шаги.

"НАТО вряд ли доведет дело до конца — у них просто на хватит духа на то, чтобы принять Грузию в свои ряды. Столтенберг готовится к уходу в отставку и может делать сколько угодно громкие заявления, а человек, который его заменит, будет не обязан выполнять обещанное. Все прекрасно понимают, что Российская Федерация не потерпит членство Грузии в НАТО, так как в этом случае над южными рубежами России нависает прямая военная угроза", — говорит политолог Игорь Рябов.

Эксперт отмечает, что сами по себе разговоры о членстве Грузии в НАТО, звучащие на таком высоком уровне — это сигнал, свидетельствующий о нервной обстановке внутри Североатлантического Альянса. Делая такие заявления, руководство НАТО просто компенсирует унижения, которым Альянс подвергается со стороны США.