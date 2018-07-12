Бельгия выставила условие снятия санкций с России

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Заявления об условиях, соблюдая которые Россия сможет освободиться от европейских санкций, действующих против нее — это всего лишь пустые разговоры, скрывающие истинные намерения Запада в отношении РФ. Так считает профессор РУДН Юрий Почта.

"Холодная война завершилась с развалом СССР, однако Запад до сих пор не может простить России то, что она не стала его добычей по итогам полувекового противостояния. Сильная и независимая Россия стала костью в горле для США и их союзников, поэтому они готовы предпринимать все что угодно, лишь бы нас ослабить и поглотить. Украина во всей этой ситуации с санкциями — всего лишь повод. Если бы не было этого повода, Запад нашел бы другой", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Накануне посол Бельгии в РФ Жан-Артур Режибо сказал, что Брюссель хотел бы снять санкции с России, однако для этого Москва должна выполнить ряд условий. Например — поспособствовать урегулированию украинского кризиса. Нормализация ситуации на Украине, по словам Режибо — это ключевой пункт условий, соблюдая которые Москва сможет избавить себя от санкций ЕС.

Европейские санкции, как необходимо отметить, очень больно бьют по самим же европейцам, которые из-за них теряют значительные средства. Однако политика, в рамках которой Россия должна сдерживаться, как видим, оказалась для Запада более важной, чем собственная экономика, поэтому говорить о скорой отмене санкций не приходится.