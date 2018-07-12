Четверг 12 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Бельгия выставила условие снятия санкций с России

Бельгия выставила условие снятия санкций с России

Четверг, 12 Июля 2018 12:10
Бельгия выставила условие снятия санкций с России Фото из открытых источников

Заявления об условиях, соблюдая которые Россия сможет освободиться от европейских санкций, действующих против нее — это всего лишь пустые разговоры, скрывающие истинные намерения Запада в отношении РФ. Так считает профессор РУДН Юрий Почта.

 

"Холодная война завершилась с развалом СССР, однако Запад до сих пор не может простить России то, что она не стала его добычей по итогам полувекового противостояния. Сильная и независимая Россия стала костью в горле для США и их союзников, поэтому они готовы предпринимать все что угодно, лишь бы нас ослабить и поглотить. Украина во всей этой ситуации с санкциями — всего лишь повод. Если бы не было этого повода, Запад нашел бы другой", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

 

Накануне посол Бельгии в РФ Жан-Артур Режибо сказал, что Брюссель хотел бы снять санкции с России, однако для этого Москва должна выполнить ряд условий. Например — поспособствовать урегулированию украинского кризиса. Нормализация ситуации на Украине, по словам Режибо — это ключевой пункт условий, соблюдая которые Москва сможет избавить себя от санкций ЕС.

 

Европейские санкции, как необходимо отметить, очень больно бьют по самим же европейцам, которые из-за них теряют значительные средства. Однако политика, в рамках которой Россия должна сдерживаться, как видим, оказалась для Запада более важной, чем собственная экономика, поэтому говорить о скорой отмене санкций не приходится.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости санкции
Главное за сутки
Путин подписал указ о продлении контрсанкций Путин подписал указ о продлении контрсанкций Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ограничения будут действовать до конца 2019 года. Правительству поручено предпринять…
Израиль атаковал военные объекты в Сирии Израиль атаковал военные объекты в Сирии Израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удар по трем позициям сирийской армии в ответ на запуск беспилотного летательного аппарата, передает Газета.ру. Ранее сообщалось, что Израиль атаковал позиции сирийской армии на Голанских…
Трамп возмутился потоком «трубопроводных долларов» из Европы в Россию Трамп возмутился потоком «трубопроводных долларов» из Европы в Россию Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не приемлет ситуацию, когда Россия будет получать поток денежных средств от продажи газа посредством газопровода в Европу. Об этом он написал на…
Читайте также
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю Задевать нежных и ранимых небратьев (до 1991го существоваших под псевдонимами «братушки» и «братские народы», а сегодня гордо именуемые «союзники по НАТО»), оказывается, небезопасно. Слова о том, что что они, небратья,…
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"? В изрядно затянувшемся противостоянии между Россией с одной стороны и Украиной и потакающими ей странами Запада с другой в вопросе людей, фактически, являющихся заложниками навязанного нашей стране "нэзалэжной" конфликта, кажется,…
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Россия стала ближе жителям огромного количества стран, чем когда бы то ни было, уверены различные эксперты. Основную роль в столь кардинальном изменении отношения к государству сыграл проводимый сейчас Чемпионат мира…
Тема дня
То, что важно знать или промежуточные итоги саммита НАТО То, что важно знать или промежуточные итоги саммита НАТО

Очередной саммит НАТО стал по сути продолжением склочного саммита в Канаде, где Трамп переругался с ...

Фото
Бирюзовый рай или самое красивое место в мире Бирюзовый рай или самое красивое место в мире

Скрытый глубоко в гватемальских джунглях, бирюзовый рай природных бассейнов, пещер, и водопадов.  ...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

 

Анекдот дня

Король Бельгии и президент Франции приехали в Санкт-Петербург лично бойкотировать полуфинал ЧМ-2018.

Еще »
Самые популярные материалы
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.